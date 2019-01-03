板橋逆向追撞10汽機車　酒駕男路旁發呆：不是我開的

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子跨年夜酒駕，連續在四川路上逆向追撞停放路旁的10輛汽機車，幸好並沒有造成人員傷亡，警方到場時他全身酒味呆立路旁，否認車子是他開的，經酒測值0.72毫克，由於現場並無監視器佐證，員警調閱他上車地點監視器，鑑識採證車內跡證，他才坦承酒駕肇事，訊後依公共危險罪送辦。

▲賴姓男子跨年夜啤酒混高粱喝翻了，酒駕逆向衝撞10汽機車。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方調查，賴姓男子（37歲），2018年31日跨年夜，晚間開車前往新北市板城路找朋友喝酒，幾杯啤酒下肚後，還堅持開車到土城區青雲路繼續續攤，又喝了高粱及啤酒，醉醺醺地在朋友護送下，又開車往板橋續攤。



1日凌晨1時許，賴男開車行經板橋四川路二段時，因為不勝酒力，整輛車逆向衝撞停放路旁的汽機車，一共撞擊3輛汽車及7輛機車，現場機車東倒西歪，機車殘骸支離破碎掉滿地，幸好當時沒有路人經過，才沒造成更大傷害。

肇事後賴男全身酒味呆立路旁，員警到場時還否認車子是他開的，辯稱不知道誰開的，也不知道自己為何出現在現場，講話顛三倒四，由於現場並沒有監視器拍攝到衝撞瞬間，也沒目擊者看到他下車。

為了證明賴男就是肇事駕駛，員警調閱他從土城青雲路上車的監視器影像，偵查隊鑑識人員也採證駕駛座跡證，雙重佐證下，賴男才坦承車輛就是他開的，經酒測值0.72毫克，訊後依公共危險罪將他移送法辦。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。