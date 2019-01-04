「蕭夫人」反撲郭新政　《不願公開的真相》影片上架叫陣　　

▲一名署名「王真相」的網友將「不願公開的真相」影片上架youtube反擊郭新政。（圖／翻攝謎樣的女人~郭新政 不願公開的真相 最新影片大解密影片）

突發中心／台北報導

國民黨台北市議員李新在前年墜樓身亡，女友郭新政1年後在臉書創立粉絲專頁「誰摔死了李新」，以類戲劇方式指控自己和李新遭到政治、司法追殺，甚至直言國民黨前立委羅淑蕾涉入，影片在網路上瘋狂轉傳，不過現在網路上出現一隻新的影片《謎樣的女人~郭新政 不願公開的真相 最新影片大解密》裡面大量使用當鋪影片，不過內容與郭新政公布的角度完全不同，甚至她罵人的畫面，有網友猜測，這支影片可能是幕後藏鏡人「蕭夫人」的反撲。

郭新政在臉書創立粉絲專頁「誰摔死了李新」影片效果驚人，除了之前的影片，還有網友自製懶人包影片，把內容精華濃縮，但是一名署名「王真相」的網友張貼新影片，除了擷取「誰摔死了李新」影片內容，還重新編排，利用口白，攻擊郭新政，諷刺「誰摔死了李新」影片是「超專業公關手法」甚至對郭新政的個人進行評論「柔焦拍攝郭新政宛如正妹」。

▲郭新政在當鋪裡的畫面被擷取使用。（圖／翻攝謎樣的女人~郭新政 不願公開的真相 最新影片大解密影片）



王真相張貼影片後，網友紛紛轉傳分享，有網友評論，這支影片是來自神秘力量，可能是幕後藏鏡人「蕭夫人」的反撲，李新之死，珠寶之謎，已經從法院打到網路世界。

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