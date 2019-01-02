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盛竹如旁白《誰摔死了李新》觀看破60萬　類戲劇竟成申冤管道？

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（圖／僅供今周刊稿件使用）

圖文／今周刊

國民黨前台北市議員李新的女友郭新政近日公布《誰摔死了李新》影片，《誰摔死了李新》總共八支影片，透過類戲劇手法找來知名主播盛竹如擔綱旁白，娓娓道出李新之死的疑雲，暗指國民黨前立委羅淑蕾和黃昭順涉入李新死亡的事件。影片公布後在網路上引發廣泛討論，也意外讓拍片申冤成了另類模式。

2017年9月28日，前國民黨台北市議員李新墜樓身亡。時隔一年，李新女友郭新政在臉書上成立專頁「誰摔死了李新？」並公布影片暢談李新之死的因果脈絡。影片內容搭配盛竹如旁白，將李新的死與2014年一場珠寶借貸糾紛串連在一起，意在為李新追兇。影片播出後引發熱議，粉絲頁上的觀看次數累積到62萬。

談起當初為何接下這部影片的旁白，盛竹如受訪時表示，自己首先看過腳本，「影片的表現方式和我做的類戲劇形式相似，所以我就接了。」影片播出後，盛竹如說現在走在街上，還會有觀眾上前對他高喊：「英雄、正義英雄。」

盛傳製作人范可欽報酬千萬

至於背後製作人盛傳為廣告鬼才范可欽，盛竹如僅回答：「應該是他吧。」外界盛傳這一系列影片，范可欽總共拿了三百萬元酬勞，但據聞實際金額高達一千萬元，對此盛竹如表示完全不清楚費用細節。范可欽本人則是先前接受媒體詢問時，否認他是操刀者的傳言。

不過范可欽雖否認操刀，但影片中被點名與李新之死有關的前立委羅淑蕾同樣將范可欽列為提告對象，「盛竹如之前受訪都說是范可欽拍的了，難道盛竹如會亂說嗎？」羅淑蕾也強調，郭新政此舉只是為了影響她個人那起珠寶借貸糾紛的官司，她擔憂有心人為自己的目的花錢拍片帶風向，這樣的手法蔚為風潮絕非好事。

撇開拍片當事人究竟有何目的，但此舉的確成功引發話題。據聞，有金融界人士看了影片後，也想藉此一拍片申冤模式來自清，且已經初步接觸盛竹如經紀人，同時也打算接觸范可欽。對此盛竹如僅表示：「沒有人來找過我。范可欽很好找啦。」

至於最近是否有和范可欽聯絡？盛竹如說，日前范可欽搭乘公車時，因公車急煞車摔倒，造成左胸三根肋骨斷裂，引發血胸並開刀。盛竹如表示，范可欽受傷情況頗嚴重，但不方便前往探視，已致電慰問。

傳聞廣告鬼才范可欽是《誰摔死了李新》系列影片操刀者，影片引發熱議不斷。(閱讀更多…)

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