快訊／羅淑蕾「首開直播」談李新：嗨！郭新政的義勇軍　8分鐘4000人擠爆

▲羅淑蕾首開直播談李新。（圖／翻攝羅淑蕾臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

針對國民黨台北市議員李新女友郭新政，創立的「誰摔死了李新」種種指控，前立委羅淑蕾更是首開直播。直播影片開播8分鐘後，人數立即突破4000人；她也在影片開頭說道，「嗨！郭新政的義勇軍」跟網友問好，留言區也瞬間被網友洗爆。

國民黨台北市議員李新墜樓身亡，其女友郭新政事隔1年後創立臉書粉專「誰摔死了李新」，將政治、司法迫害等組織，彙整成影劇方式公開，引起網友瘋狂轉載，而被點名的議員、珠寶商及背後的蕭夫人等，都沉寂沒有回應。

珠寶商嚴嘉慧自製影片、接受媒體訪問表示，這批珠寶已經經過刑事、民事訴訟，法官都已確認過珠寶的合法性，且都提供過相關文件，包含貨主授權書、代銷契約等文件，證明貨主來自是以色列，她只是仲介商。另外，羅淑蕾的臉書遭網友洗爆，最後只好將臉書關閉；近日PO文出聲明稿反擊，她更在20日晚間開直播，與網友直接溝通。

「嗨郭新政、郭新政的義勇軍！」羅淑蕾20日晚間21時03的首度直播剛開不到8分鐘，立即被4000多名網友擠爆。羅淑蕾先撥放日前的反擊影片表示，她的朋友都反對她直播，反對她成為網紅，「因為我不好看」，也表明自己不是喜歡作秀的人

羅淑蕾說，她知道郭新政花大錢請人拍的「電影」，像藍色蜘蛛網，引起很大的共鳴，讓她到哪裡都被指控是殺死李新的人，但是事實的是這樣嗎？並先反駁，指出錄音筆是郭新政的律師準備，當天郭新政不讓她們錄音。