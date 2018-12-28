郭新政當庭被說是小三　告珠寶商妨害名譽不起訴

▲郭新政不滿開庭時被說小三，告珠寶商妨害名譽，檢方不起訴。（圖／資料照／翻攝自臉書）

記者楊佩琪／台北報導

台灣高等法院日前審理沈記玉飾小開沈昊諺詐欺案時，已故台北市議員李新的前女友郭新政出庭，不滿當庭被珠寶商嚴嘉惠說是「小三」，干擾她的答辯陳述，向台北地檢署提起提告妨害名譽告訴。北檢偵結，認為嚴女的言論確實已有媒體報導，開庭時嚴女立即被法官制止，且當庭向郭欣政道歉，因此並無妨害名譽犯意，給予不起訴處分。

高等法院10月初開庭，郭新政出庭答辯，陳述到一半時，嚴嘉惠脫口說出「郭新政當人小三」。郭女認為，嚴女干擾她的答辯，還在公開的法庭裡說她是小三，而她認識李新時，李新早已離婚，也與她無關，她並非小三，認為嚴女已涉犯公然侮辱，到北檢提起告訴。

檢方傳喚嚴女到案說明，嚴女強調，她的指稱是根據媒體報導，先前有媒體報導李新為新歡拋棄舊愛，是依報導說出事實，並沒有誹謗的故意。

郭女則不滿，嚴女惡意顛倒時間序，且李新生前曾對嚴女提出妨害名譽告訴。高院開庭時，她被氣到無法完整陳述，委任律師也幫她請審判長制止不當發言，明顯為干擾答辯。

高院審理的案件為沈家民的沈昊諺於2013年，向嚴女謊稱有客戶想買珠寶鑽飾，他可以代購、代銷，因此嚴女先後交付30件各約1克拉至9克拉，市價超過2億元的珠寶，但沈男幾乎將珠寶全部典當，花用殆盡。

而郭新政在事件爆發前，出資贖回其中10件珠寶，並與沈男約定，若沈男未能於2個月內分批付清郭女出的本金、利息，10件珠寶全歸郭女所有。法院判沈男友有罪外，認為郭女與當鋪業者共同偽造不實典當，依偽造文書罪判處4個月有期徒刑。