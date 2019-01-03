郭新政換新造型續追正義　比愛心手勢預告今晚直播

▲商界女強人郭新政以新造型出發，臉書預告今晚直播追公平正義。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

商界女強人郭新政日前策畫拍攝網路夯片「誰摔死了李新」引發網友關注，臉書粉絲專頁按讚人數超過25萬人。郭新政3日上午10點在該臉書粉絲專業PO文號召支持群眾聲稱：「郭新政1/3（週四）晚上九點，直播新氣象」，並一改過去素顏淺色套裝和哀傷的素顏姿態，換上深紅色洋裝微笑比出可愛的愛心手勢，強調會繼續追求公平正義！

郭新政今天上午在臉書「誰摔死了李新」粉絲專頁PO文預告將在今晚9點直播，強調會繼續追求公平正義。郭新政在臉書上寫下：「新的希望、心的力量」「新的一年，走過各種抹黑、抹黃、誣陷、政治迫害！過去有新哥的愛，現在有27萬追求公平正義朋友，讓我更明白自己為何而戰！」

▲商界女強人郭新政以新造型出發，臉書預告今晚直播追公平正義。（圖／翻攝臉書）

郭新政並罕見秀出面帶微笑、身穿深紅套裝、雙手比出愛心形狀的新造型，引發網友討論。有網友建議：「您很適合知性的白色或白米、淺咖啡色、感覺很有柔和又堅定的力量」、「這張照片拉低了質感！」、「郭姐！您的形象照還是白襯衫，非常高雅有質感！」。

也有網友關心郭的人身安全：「一直關注您的新聞，挺妳為妳加油！要防小人、注意人身安全」，還有人認為郭新政換造型，充滿新年新氣象和衝勁是不錯的選擇。