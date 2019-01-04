「關係違反道德觀」拒付1700萬！　菲姐槓前男友討回400萬

▲菲姐曾在法庭上激動淚崩。（圖／資料照）



突發中心／台北報導

「鍋具女王」菲姐與男友丁洋機交往35年分手後，雙方撕破臉、數次鬧上法庭。台北地院日前針對其中一件契約基金專戶提供生活所需的部分，女方向男方提出1700萬元的求償，經審理後判丁男需賠償400萬元，全案仍可上訴。

菲姐指出，之前與丁男為男女朋友，對方因為感謝她對生活及事業所付出的關心與協助，於1998年8月3日簽訂協議書，特別設立基金專戶提供作為日後生活所需，但從隔年開始一直到2003年，丁男總共遲未給付1700萬元。

協議書上清楚記載，「甲方（丁洋機）為感謝乙方（菲姐）長久以來對其生活以及事業上所付出的關心與協助，特設立基金專戶提供給乙方作為日後生活之需；而乙方也願意積極配合甲方日後事業之發展，共同為事業創造佳績，經雙方同意，茲將雙方協議約定辦法說明如后，並共同遵守履行之：一、生活保障基金甲方必須於銀行為乙方設立生活保障基金，並於五年內提供新台幣參仟萬元整供乙方做為日後生活之用，給付辦法如后……。」

不過丁洋機反駁，與菲姐認識同居時自己即是有配偶之人，互動關係嚴重違反社會道德觀念，才會在基於此關係中同意無償給付如協議書所在內容，但這顯然有違反善良風俗，依民法第72條規定，法律效果應屬無效。

法官審理後認為，雙方簽訂協議書的緣由為丁男為感念菲姐多年來的付出、協助發展事業，且內容既非以金錢的交付作為維持兩造間不正常關係的對價，或要求丁男應與其配偶離婚，難認有何違法公序良俗情事，因此不採信丁男說詞，除2001年與2002年共1300萬元均已罹於時效免賠，另2003年尚在時效內，須賠償菲姐400萬元，全案可上訴。

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