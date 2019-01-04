宜縣為食安把關　成立非洲豬瘟災害應變中心

▲非洲豬瘟入侵金門，宜蘭縣政府為縣民食安把關，4日成立非洲豬瘟災害應變中心。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

感染非洲豬瘟死豬入侵金門，宜蘭縣政府為使縣內養豬產能永續發展，及縣民能享用品質良好的宜蘭豬肉，4日召集相關單位緊急開會，決議立即成立宜蘭縣非洲豬瘟災害應變中心，並將於4日下午五時許召開應變中心第1次會議，以配合中央相關防疫措施、建構縣級防疫網，保護縣內相關產業，同時為縣民食的安全把關。

宜蘭縣政府表示，第1次緊急應變會議是召集縣府農業、環保、衛生、工旅、教育、消保、秘書等相關單位，針對各類「與肉相關」之防疫作為，如衛生局餐廳肉品來源檢查、環保局養豬戶廚餘再利用情形稽查、教育處推動非洲豬瘟防疫教育、消保官及工旅處辦理稽查等，進行橫向聯繫及整合，以建立縣級非洲豬瘟防疫網、杜絕防疫漏洞，為縣民食的安全把關。

縣府指出，因應中國大陸非洲豬瘟嚴峻疫情之際，為阻絕該病於境外，行政院已於2018年12月18日成立非洲豬瘟中央災害應變中心，並於4日上午由行政院長賴清德主持災害應變中心第2次會議，會中賴清德並呼籲中央與地方應共同合作加強防制作為。

而宜縣自相關疫情擴散之際，已積極對轄內廚餘養豬場輔導2輪次，廚餘養豬場已由47場，減為42場，其中11場廚餘養豬場將廚餘蒸煮設備升級，輔導成效良好。並於電視跑馬燈、各鄉鎮公所、學校佈告欄及資源回收車等處宣導非洲豬瘟防治，亦請民眾幫忙宣傳。

縣府表示，跨單位成立緊急應變中心，並落實權責分工，近期並將辦理非洲豬瘟防疫演習，以使相關業者熟悉各項防災應變措施，並提升處置能力。同時也提醒縣民勿違法攜帶任何豬肉製品入境，以免造成防疫漏洞。