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「碎石500公尺」古坑快速道路瞬間變Off Road　7車連環大追撞

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▲台78線古坑路段，駕駛曳引車的邱姓駕駛不慎讓車上的小碎石掉500公尺遠，造成7車追撞事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台78線古坑路段，駕駛曳引車的邱姓駕駛不慎讓車上的小碎石掉500公尺遠，造成7車追撞事件。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

台78線東西向快速道路古坑段，3日傍晚發生2起車禍，疑似小碎石掉落500公尺，造成7部自小客車打滑、剎車不及追撞事件，斗南警分局調閱相關路口監視器以車追人，4日上午聯絡曳引車邱姓駕駛到案說明，並追究肇事車輛民事及刑事責任，全案依刑法185條公共危險妨害往來安全罪函送雲林地檢偵辦。

▲台78線古坑路段，駕駛曳引車的邱姓駕駛不慎讓車上的小碎石掉500公尺遠，造成7車追撞事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

斗南分局員警到達現場後發現碎石散落面積長達近500公尺，因此立即封鎖外側車道及路肩，並通知公路總局第5區養護工程處斗南工務段派員清除路面砂石，直到22時12分許清除完畢恢復全線通行。

斗南分局指出，第1起事故係因砂石造成4部自小客車打滑追撞，另一起事故則是為閃避第1起事故及砂石而造成3部自小客車碰撞，警方到場後遂對2件事故共7名駕駛人實施酒測，其中第2件沈姓駕駛人酒測值為0.3，斗南分局依公共危險罪移送。

▲台78線古坑路段，駕駛曳引車的邱姓駕駛不慎讓車上的小碎石掉500公尺遠，造成7車追撞事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台78線古坑路段，駕駛曳引車的邱姓駕駛不慎讓車上的小碎石掉500公尺遠，造成7車追撞事件，警方趕緊封閉路面清除。

斗南警分局長黃福良表示，本案砂石散落造成連環交通事故，經調閱監視器後，目前已經確認涉案曳引車邱姓駕駛，並追究肇事車輛民事及刑事責任，全案依刑法185條公共危險妨害往來安全罪函送雲林地檢偵辦。

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關鍵字：小碎石,台78線,古坑,公共危險妨害往來安全罪

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