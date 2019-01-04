得來速也能嗶！用悠遊卡就能買麥當勞　3月底全台門市全面開刷

▲3月底開始，全台麥當勞都能使用四大電子票證結帳。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

用悠遊卡也能買麥當勞了！為讓消費者更方便結帳，麥當勞繼去年3月起開放各大信用卡、三大國際行動支付、簽帳金融卡後，今年將進一步啟動四大電子票證服務，自4日起於三重重陽餐廳進行測試，透過現行的信用卡刷卡機，即可刷悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡四大電子票證。

觀察到多元支付已是消費趨勢，麥當勞創國內連鎖速食業首例，啟動四大電子票證服務。不過，目前仍在測試階段，首家測試餐廳為三重重陽，接下來則將於桃園經國、林森二及北新一等店，陸續加入測試行列，並自1/15起四家餐廳正式對外開放。

麥當勞指出，預計3月初台北市餐廳全面加入服務行列，3月底前消費者就可在全台門市使用四家電子票證消費結帳，不論在數位自助點餐機，或是餐廳櫃枱、 McCafé 旗艦專櫃及得來速，消費者都可享受更多元便利的消費支付方式。

自2016年起，麥當勞接連推出「麥當勞報報APP｣ 以及「麥當勞點點卡｣兩大數位平台，其中「麥當勞報報APP」目前註冊會員人數已超過420萬，而點點卡發卡量則將近90萬張。另於2018年第一季開通28家信用卡小額支付，與三大國際行動支付、Fitbit Pay、Hami Pay等，廳內使用非現金交易比數已超過一成。