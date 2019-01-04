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85度C春節禮盒限時享85折優惠　再送文創插畫Lazy Mare豬紅包袋

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▲▼春節禮盒 。（圖／業者提供）

▲85度C推出10款春節禮盒。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

為搶攻春節送禮市場，各家業者紛紛推出禮盒搶攻商機。其中，連鎖咖啡業者85度C今年也推出多款禮盒，並自即日起至2/19，可享購買限定款禮盒85折優惠，再送印有台灣文創插畫Lazy Mare豬的紅包袋。

迎接春節即將來臨，85度C共推出10款年節禮盒，包括綜合幸福禮盒、菓個好年禮盒、蘋安糖果禮盒、經典咖啡烤蛋捲等，產品多以水果諧音賀詞命名，優惠價格介於150元到499元間。

85度C指出，預估今年禮盒銷量可達8萬盒，較去年成長3～5%，並帶動銷售額成長3%。而旗下App自2017年8月推出以來，已累積30萬名會員，其中VIP則有3萬5千人。

自即日起到2/28，使用85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送消費滿200元，即贈送一杯小杯拿鐵，活動限台灣本島，每位會員限領一次。另消費滿499元可享免運費優惠，若不到門檻則需收49元外送費。

85度C表示，自1/24到3/6還推出蛋黃哥全店限量加價購活動，只要消費滿150元，即可加199元換購造型馬克杯，或加299元換購便當盒，每個品項皆為限量。

另外，星巴克則自即日起推出5款新春禮盒，包括經典薄餅、星願桶、海苔肉鬆薄餅等。同時，還推出豬年頌春新春禮，內含豬年頌春馬克杯及2019帆布提袋、豬年頌春隨行卡，以及豬年新春紅包袋、VIA和掛耳咖啡等。其售價1800元，單店限量售完為止。

▲▼春節禮盒 。（圖／業者提供）

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關鍵字：85度C,星巴克,春節禮盒,過年,紅包袋

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