麥當勞「銅板早餐」狂撈25%年營收！　小資族最愛30元三明治

▲早餐成為速食店的新戰場。（圖／記者張一中攝）



國際中心／綜合報導

上班族和學生早晨的選擇不再只有早餐店，速食業現在也在早餐上玩新花樣，像是美國麥當勞11月起，推出期間限定的「三層早餐三明治」（Triple Breakfast Stacks），讓顧客眼睛為之一亮。麥當勞的銅板早餐向來受到大眾喜愛，雖然價格走小資路線，但其實獲利比午晚餐都更高，甚至佔了年營收的4分之1。

據《華爾街日報》報導，三層早餐三明治11月已在全美麥當勞開賣，但這是隱藏版餐點，並不會出現在菜單上，只有熟悉麥當勞的顧客才吃得到。這款三明治可以選擇滿福堡、酥脆麵包或是香軟鬆餅當外層麵包，裡面則大方夾入2片肉餅、2片起司、蘋果木熏香培根以及鬆厚煎蛋，看上去份量十足，很有飽足感。

▲美國麥當勞新推的三層早餐三明治看起來很誘人。（圖／翻攝自Facebook／McDonald`s）



除了三層早餐三明治，美國麥當勞也祭出更多早餐優惠組合，包括只要1美元（約新台幣30元）的三明治，還從3年前就把早餐時段延長到全天供應，讓顧客隨時都吃得到滿福堡、美式鬆餅和墨西哥捲餅，不只消費者瘋狂，店家也賺進大筆收益。目前美國麥當勞25%的營業額都來自早餐。

市場研究機構NPD副總裁波塔雷丁（David Portalatin）曾說過，製作早餐需要的食材成本比午、晚的肉類來得低，所需的人力也比較少，相對來說，早餐利潤就成為三餐裡最高的。麥當勞菜單創新總裁琳達（Linda VanGosen）也指出，「這代表我們要好好提升早餐的品質、方便性和CP值。」

不過，即使早餐能帶來這麼大的效益，但麥當勞發言人仍表示，「早上不會賣漢堡」，有上千名推特網友敲碗也一樣，愛吃漢堡的麥當勞粉絲可能還要再等等。