解密！麥當勞「麥克鷄塊」竟有4種形狀　台人每年可吃掉3億片

▲麥克鷄塊每年在台灣銷售超過3億片。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

麥克鷄塊無疑是台灣麥當勞最受歡迎的主餐之一了！根據業者統計，台灣人每年可吃掉高達3億片麥克雞塊，堆疊起來高度逾6000座101大樓，還能從南極串連到北極。不僅如此，其背後還有不少秘密，像是形狀竟有分成四種形狀，以及內含的比例多少等，超級有趣。

為了慶祝麥克鷄塊來台35年，台灣麥當勞特別舉辦「麥克鷄塊答題大挑戰，抽黃金麥克鷄塊」網路活動，最大獎是使用999純金打造的「黃金麥克鷄塊」，四塊麥克鷄塊總重量達14兩，造價超過百萬台幣，只要上網答題過關即可參加抽獎。

麥當勞指出，自今天（2日）至1月13日晚間11:59止，消費者可透過麥當勞官方網站「讚活動」頁面與官方粉絲團貼文連結，參加「麥克鷄塊答題大挑戰，抽黃金麥克鷄塊」網路活動，每一道題目都與麥克鷄塊相關，連續答對6題即可抽獎，就有機會獲得黃金麥克鷄塊，單個造價約新台幣25萬元。

而「麥克鷄塊答題大挑戰，抽黃金麥克鷄塊」網路活動中，有不少有關麥克鷄塊冷知識，像是麥克鷄塊共有分成球型、靴型、骨頭型以及鈴鐺型四種形狀；還有與歐美麥當勞不同的是，台灣的麥克鷄塊為增添多汁口感，加入了雞腿肉，且跟雞胸比例為6：4。

麥當勞表示，為了讓用餐的過程增添趣味並方便拿取，麥克鷄塊在全球擁有統一規格、四種不同造型，但每種造型的寬度和體積都一樣。

另外，肯德基則是自即日起至1月14日新推出「秘製酸甜醬脆雞」，其以祕法醃漬的雞肉搭配獨特裹粉技術製成，單點一塊售價52元。