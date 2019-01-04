麥克鷄塊答題大挑戰抽黃金麥克鷄塊　題目超賤網友喊根本「維鷄百科」！

▲慶祝來台35周年，台灣麥當勞推出了「麥克鷄塊答題大挑戰，抽黃金麥克鷄塊」活動，要送出價值破百萬的黃金麥克鷄塊（圖／品牌提供，以下同）



消費中心／綜合報導



為了慶祝麥克鷄塊在台開賣的第35年，台灣麥當勞推出了「麥克鷄塊答題大挑戰，抽黃金麥克鷄塊」活動（活動網址：http://bit.ly/2VkKrF8），民眾只要即日起到1月13日止，透過活動網站答對6題與麥克鷄塊相關的問題，就有機會抽中以999純金打造，總價值百萬的黃金麥克鷄塊！大手筆的高額獎品吸引大批網友熱議外，題目中對於麥克鷄塊的專業知識也意外引發討論，如麥克鷄塊的形狀、配方及製作時間等問題，讓網友直呼這根本內部員工考題吧！戲稱根本是「維鷄百科」！

其中，曾因發表麥當勞省錢攻略文，而被稱為「麥當勞達人」的溝通表達培訓師張忘形，還特地整理了懶人包，除了完整講解活動機制外，甚至提供詳解，讓網友直呼太佛心了！張忘形在文中分析到，題目以知識數據型為主，幾個易混淆的數據記起來就能大幅提高答對機率，如台灣人一年可以吃掉3億片麥克鷄塊，相當於6000座101，以及北極到南極的距離，此外也有幾題陷阱題要特別注意。詳細的解析讓網友不禁回應不愧是正港的麥當勞鐵粉，根本麥當勞系。



張忘形指出，他把這次題目分成送分題、數據題、知識題等，其中送分題是最簡單的，只要憑著直覺選就對了，像是「台灣麥當勞開幕的第一天就推出經典的麥克鷄塊，請問這在哪一年？」。



再來是數據題的答題唯一心法，就是儘量選大的，不過有些會出現陷阱題，例如「小妮拿出很久沒穿的外套，意外掏出200元，她最多能買幾塊麥克鷄塊？」，或是「小明買了一盒九塊麥克鷄塊，分給女友四塊後，自己又吃了三塊，請問小明剩下幾盒麥克鷄塊？」。

張忘形說，除了時間，溫度和陷阱外，數據題就是選最大量的數值準沒錯！而最後的知識題基本上就是歷史，若讀過歷史，就知道年代就是背多分。另外，他也傳授幾個答題小技巧，像是「形狀都是名詞，記得選擇不是名詞」。不過，知識類錯了也沒關係，反正錯了可以不斷嘗試，可以答到六題全對為止，而且只要答對六題就能抽獎，還不趕快一起答題變鷄塊知識王！

▲台灣麥當勞推出「麥克鷄塊答題大挑戰，抽黃金麥克鷄塊」網路活動，搶答過關就有機會獲得以999純金打造，價值超過百萬的「黃金麥克鷄塊」。