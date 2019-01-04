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越籍女子「懷孕3個月深夜聚賭」　夫痛罵：賭性堅強　　

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▲越籍女子懷孕3個多月還深夜聚賭　夫痛罵：賭性堅強　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣東港警方查獲孔姓男子主持賭場，逮獲28名賭客、賭資148萬6200元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局破獲一處賭場，發現吳姓婦人先前已被警方抓過6次，這次改換兒子主持，為逃避警方查緝，還以鴿舍、入口處沿道路佈署把風，警方利用對方鬆懈時衝入抓人，其中有賭徒夜色做掩護趴在濕答答的草叢中藏匿，另一懷孕三個多月的越籍女子，嚇到子宮收縮送醫治療檢查，訊後依賭博、社會秩序維護法等分別送辦。

東港警分局近日接獲民眾檢舉，指轄區的崁頂鄉圍內村檳榔園一帶有職業賭場聚賭，且藏身地點相當隱密，出入口處附近道路，均派有人把風，並以鴿舍進行空中監控，警方派員經一個多月追蹤、深入蒐證，鎖住該職業大賭場藏匿地點，但要進入查緝困難。

▲越籍女子懷孕3個多月還深夜聚賭　夫痛罵：賭性堅強　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲賭場空照，顯示賭場地點隱密▼查扣賭金

▲越籍女子懷孕3個多月還深夜聚賭　夫痛罵：賭性堅強　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

2日深夜11時，趁對方鬆懈之際，大批賭徒賭聚時，由分局長劉清俊率同偵查隊、第二組及分局員警，持屏東地方法院搜索票衝入圍捕，賭客見大批員警出現，嚇得四處逃竄，從賭場內不同出口，逃入烏漆嘛黑的檳榔園內。

由於檳榔園均架設高度鐵絲網，賭徒爬不過去逃走，利用夜色趴在長及人身的濕冷草叢中，全身冷到顫抖，企圖逃避警方追緝，均被警方以手電筒等一一逮獲，共查獲25歲孔姓莊家等28名賭客、賭資148萬6200元。

其中一名20多歲的越南籍女子，已懷孕3個月，還不改賭性，被警方抓到緊張到抱著肚子喊痛，警方生怕發生意外，緊急送往就醫，沒有大礙，先生對她賭性不改相當氣憤。而吳姓婦人連同這次已被警方抓過7次，這次連同主持賭場的兒子一起被抓。

警方調查，園主以天一萬元代價，租給孔姓主持人開設賭場，訊後依賭博罪嫌將兩人送辦，其他人依違反社秩法送法院裁處。

縣警局長葉明潭說，年關將屆，職業賭場在轄區流竄，易造成社會秩序混亂，要求務必斷絕。東港警方將全力持續查緝，呼籲民眾發現住家附近遇有賭博賭場跡象，可撥110與警方聯絡，警方將全力查緝，以維護社會治安。

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關鍵字：屏東,東港,賭場,警察

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