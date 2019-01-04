披薩加辣椒　 譚宇宸披薩店挑戰消費者味蕾

▲譚宇宸研發的披薩加辣椒，挑戰消費者味蕾。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「為什麼台灣人愛吃辣卻只能狂加辣粉？」在屏東市林森路開設皮薩店的譚宇宸因此不斷尋找不同辣椒食材，拜訪栽種辣椒的農民，找到適合台灣人不同層級的辣椒做調味料，獲得消費者不錯口碑。

23歲的譚宇宸，對廚藝、食材抱持熱沈，一年半前和友人合夥創設披薩店，期期間曾經遇過國外的客人希望吃辣，向他們提出希望能提供墨西哥辣椒，引起他的好奇心，並反問自己「為什麼台灣人愛吃辣卻只能狂加辣粉？」開始著手研究辣椒的品種跟尋找食材。

▲大中小辣度的辣椒。

譚宇宸表示，台灣人雖愛吃辣但是對辣的接受度不同，開始找到了哈瓦那、毒蠍、印度鬼椒、翡翠、卡宴等各類辣椒供應，但面臨服供貨不穩定的問題。後來以辣椒本身不同的辣度，先以糯米椒、墨西哥辣椒、卡羅萊納死神辣椒三種不同辣度辣椒，分別做成小辣、中辣、大辣調味料，讓客人可以適量取用。

他說表示，糯米椒幾乎不會辣，但能讓人透過嘴巴咬來吃到辣椒的口感；墨西哥辣椒則是最對味、最適合配披薩的辣椒，香氣夠又不會太辣；卡羅萊納死神辣椒則是最辣，會突然爆開且後勁相當強勁，避免危險他都自行稀釋調整過。

「希望能滿足台灣愛吃辣的市場！」譚宇宸說，當初選擇創業就是希望走出不同於連鎖店的風格，「披薩加辣」在競爭市場中開發出不同商機。