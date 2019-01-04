60歲老蓮霧樹結出3000粒蓮霧　令人嘖嘖稱奇　

▲長治鄉果農超過60年的老蓮霧樹，每棵結了3000粒蓮霧，令人嘖嘖稱奇。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東長治果農邱連發承襲長輩留下的15顆老蓮霧樹，樹齡超過60年，不但樹茂葉盛，還結果纍纍，結了3000粒蓮霧，令人嘖嘖驚奇

55歲原從事飛機維修工作的邱連發，7年前退休後，專心做果農。從小對蓮霧就很有感情的他，讀書時就常到果園幫忙，父母親希望他不要走上務農的路，能多讀點書當個公務員或上班族，雖然唸到不錯的高職，也考上長榮航空的維修師，因為工作認真，要被調到北部歷練，他為了照顧雙親及蓮霧園，7年前所把工作辭去，專心管理蓮霧。

▲老蓮霧樹結出果實甜美蓮霧。

他說，肥培管理很重要，他自製的液肥，用過期的牛奶製成的氨基酸加上一些酵素，材料很簡單而且很省錢，只花不到2500元，可以用一年，一分地平均一星期40元。

而適當使用有機肥，土壤活化，腳踩地有彈性，表示健康，植物根系能有效吸收養份，不會有酸化問題，植物強勢長得好，病蟲害也相當減少，自然降低農藥使用量。

「以修飛機高規格要求來照顧果樹」；他說，食安問題申請到產銷履歷驗證，不僅是對消費者負責，也是對自己負責。

他說，父親留下15棵樹齡超過60年的老蓮霧樹，毎一棵不僅未留下歲月痕跡，反而意氣風發，其中一兩棵老樹還能套出600袋的蓮霧，以一袋5粒蓮霧來算，超過3000粒蓮霧，且每顆鮮紅甜美嬌豔欲滴，令人垂涎。

由於果實太甜了，常遇到小鳥飛來啄食，他不忍趕走，刻意留了幾串不套袋，就是讓這些小鳥來吃，他說，反正也吃不了多少。以蓮霧的客語另一種說法「茶泡」為品牌，銷往量販超市及電商通路，都有不錯成績，讓他更加努力樂在其中。邱連發連絡電話─0953260823。