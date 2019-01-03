　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

非洲豬瘟懶人包／金門死豬確認感染！大陸8月爆發「全面擴散」已104例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／台北報導

大陸目前「非洲豬瘟」疫情已出現104例，首例在遼寧省瀋陽地區爆發，雖然我國為非疫區，仍在防堵疫情舉措上積極施行，除了運用簡訊宣傳，更祭出罰金防止非洲豬瘟流入，但是防檢局今（3）日已確定，金門發現飄過來的豬隻確定為陽性，《ETtoday新聞雲》整理非洲豬瘟懶人包，帶您了解整件事情脈絡。

▼大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會）

▲▼大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會）

遼寧省瀋陽地區2018年8月3日首次傳出非洲豬瘟疫情，並且撲殺913頭豬，但疫情卻延燒不止，8月共有5起疫情傳出，分別為遼寧、河南、江蘇、浙江及安徽。

黑龍江、內蒙古及吉林則是在9月首傳疫情，11、13、14例更是一同於9月6日出現在安徽；天津、山西、雲南、湖南及貴州也在10月出現首起非洲豬瘟案例

►►遼寧瀋陽爆發非洲豬瘟疫情　「撲殺913頭生豬」劃受威脅區

►►非洲豬瘟疫情擴散　安徽南陵養殖區379頭豬全撲殺

台灣當局當時也展開行動，防檢局於8月31日表示，8月至今已查獲295件從大陸攜帶肉品入境，全部都已開罰，其中一項還是生豬肉，提醒民眾接下來如經查獲帶生豬肉返台，最高將可罰1.5萬元。

到了10月份，農委會也表示，10月18日起訂定旅客違規攜帶動物產品裁罰基準，不論攜帶生鮮肉品或熟食加工肉類產品，一律都罰1萬5千元，更將研擬從最高罰鍰提高至30萬元。

►►影／陸非洲豬瘟疫情擴散　帶生肉入境最高將罰1.5萬元

►►防堵非洲豬瘟！帶肉品入境直接開罰1.5萬　最高擬重罰30萬

「距離台灣最近」的福建莆田市則是11月8日出現疫情，該養殖場存欄生豬4521頭，發病85頭，死亡85頭；行政院會當日也通過「動物傳染病防治條例」第45條之1修正草案，針對違規攜帶肉品的旅客最高裁罰額度由1萬5千元提高至30萬元。

大陸非洲豬瘟疫情11月就超過20起，吉林甚至傳出野豬受感染的案例；12月也有近20起，福建更在當月爆出2例，其餘則落在北京、廣東、四川、青海、貴州、黑龍江、山西、陝西。

2019年1月2日，黑龍江成了新年第一起傳出非洲豬瘟疫情的地區，撲殺7.3萬頭豬。據悉，大陸疫情範圍遍及23省區市。該病為豬隻的急性、惡性動物傳染病，死亡率可達100%，且無疫苗及藥物可治療；不過不會感染人類，卻會嚴重影響產業。

►►2019年第一例非洲豬瘟　黑龍江再爆撲殺7.3萬頭豬

►►福建第3起非洲豬瘟疫情　南平市35頭豬隻發病

▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

▲▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

金門動植物防疫所去年12月31日接到海巡署第九岸巡隊復國墩安檢所通報，在金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻。農委會家畜衛生試驗所1日表示，採樣2日送到台灣並且會用最快方式進行檢驗，結果3日證實，豬隻染上非洲豬瘟病毒

防檢局指出，還無法確定這頭死豬是從大陸海漂到金門，或是金門當地飼養的家畜，將請防疫所3日起展開檢疫訪視，金門縣共有68個養豬場，飼養1萬1000頭豬。

另外，金門縣政府也已先對死豬周邊1家養豬場進行檢疫訪視，該養豬場約有190頭，其中種豬18頭、肉豬172頭，目前都正常。

►►金門非洲豬瘟死豬「是大陸漂來的」　防疫亮紅燈海陸空全面備戰

病毒傳播途徑包含透過廚餘、直接接觸病豬或汙染物，或被帶毒的節肢動物（蜱，俗稱壁蝨）叮咬後而感染。病毒存活時間非常久（冷藏肉100天、冷凍肉1000天、豬舍1個月），目前沒有疫苗可預防，清除本病只有靠撲殺、掩埋或化製處理所有病死豬。

►►更新／罰不怕！私帶豬肉、豬皮等肉類品　2日非洲豬瘟罰款累計63萬

關務署台北關2日表示，當天下午1點15分，1名愛爾蘭籍旅客，從香港搭乘長榮航空第BR-892次班機入境，並帶了含豬肉的火腿腸0.713公斤，直接裁罰20萬元。下午2點40分，又有1名來自菲律賓籍旅客，從馬尼拉搭乘中華航空第CI-702次班機入境，將共0.96公斤的豬肉、豬皮放在託運行李內遭查獲，由於是從非疫區國家違規攜帶，防檢局開罰3萬元，嚴格防止疫情有擴散進來的機會。

▼防疫犬檢查旅客行李。（圖／記者謝承恩攝）

▲▼非洲豬瘟,防疫,防疫犬,海關,機場,行李。（圖／記者謝承恩攝）

ET快訊
和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！安妮：覺得好丟臉
金門豬、豬肉製品禁輸台2週！農委會：死豬是大陸來的
6hr不斷電！土城9男被2阿姨榨乾　主辦人下場GG了
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：非洲豬瘟,農委會,金門,大陸,防疫,懶人包,莆田市,104,死豬,豬隻,病豬,豬瘟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／人類首次揭開「月背秘密」！嫦娥四號成功著陸　傳回近距離影像

影／殘忍切11女乳房、私處…8歲童也受辱　「白銀開膛手」高承勇今執行死刑

影／習近平：台灣是中國一部分　任何人任何勢力都無法改變！

兩岸同胞都是中國人！習近平演講「5原則」4237字全文

影／習近平：台灣是中國一部分　任何人任何勢力都無法改變！

影／習近平：台灣問題是中國內政　不容任何外來干涉！

中國人要幫中國人！　習近平喊話青年：歡迎來大陸追夢

影／習近平：中國人不打中國人　針對少數台獨不承諾放棄武力

劉結一：堅決維護國家主權和領土完整　挫敗『台獨』分裂

影／《告台灣同胞書》40年　兩岸通商通航成真　陸「主動出擊」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

批藍營「一中各表」　陳明通狠酸：馬習會怎麼不說？

影／金門死豬爆非洲豬瘟　陸委會嘆：對岸仍「已讀不回」

華聞快遞／85萬千瓦莫合風電場青海上路　陸單體容量最大風電

非洲豬瘟懶人包／金門死豬確認感染！大陸8月爆發「全面擴散」已104例

影／夾娃娃機60度傾斜！大力女「猛晃7下＋長棍」撈10隻：這我的～

6000件《美少女戰士》收藏品！26年香港男粉：喜愛不該分性別

溫情喊話！新華網評《告台灣同胞書》：一家人就該多幫忙

杭州銀行推房市父母子女「接力貸」　最高可到80周歲

13歲屁孩抱怨「吃不好」狂偷家裡錢　跨年夜錘殺父母逃家

50歲阿伯3分鐘徒手打跑俄搶匪　導遊腿軟驚呼：母湯喔！

監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

「妻子愛狗勝過我」律師高樓丟2毛孩　17歲吉娃娃慘死

大象最怕老鼠？館長竟被吹風機整倒　急喊：不要再吹腳了

女業務狂拼酒！挖喉嚨催吐...「食道黏膜整片拉上來」吐血送醫

批藍營「一中各表」　陳明通狠酸：馬習會怎麼不說？

林昀希不畏低溫尋「九份仙境」　竟被魏如昀嗆這句

台大生不滿校內行政會議沒學生代表　將提案要求增設

殺你全家只要幾個錢！南韓再傳變態董座　網路人權先驅揮拳狂揍下屬

陸電商法上路！代購短期衝擊大　憂心不知道以後能幹啥

貴婦奈奈債權人登門查封　「高價機台都租的」恐難處分

睡著妹老公曝光！從網路認識　超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

大陸熱門新聞

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知..

習近平談話藏玄機　揭國共2件史..

蔡英文堅拒「九二共識」、「一國..

習近平：絕不會為台獨留任何空間

人類首次！嫦娥四號成功登陸月球..

慘切11女乳房　高承勇今執行死..

《告台灣同胞書》40週年　習近..

習近平喊話台灣青年「大陸追夢」..

母狗逗藏獒咬傷主　特警4槍擊斃

每天歪在沙發上玩手機　小心脊椎..

已婚補教師被爆約女學生3P還偷..

探索「兩制」方案　習：一個中國..

洪秀柱：兩岸統一　是必要的！

楊穎超：習近平的告台灣同胞書是..

更多熱門

相關新聞

養豬協會：應先全面改用飼料餵豬

金門漂流死豬確定感染非洲豬瘟，中華民國養豬協會首席副理事長康富戶建議，「大陸是疫區，有豬瘟反應是正常的，但是不要汙染到我們台灣的豬，首先要處理的是廚餘，全台目前採用廚餘養豬的比例約有11、12%，康富戶認為政府可以先要求這些養豬戶，飼養方式全改成飼料」。

金門豬瘟　陸委會：對岸仍已讀不回

罰不怕　違帶肉品居高不下

防堵非洲豬瘟　海陸空備戰這樣做

金門爆驗出染病死豬！侯友宜籲：兩岸聯手防疫

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

子瑜「絕對領域全露」拜年！

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面