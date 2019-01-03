非洲豬瘟懶人包／金門死豬確認感染！大陸8月爆發「全面擴散」已104例

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記者朱世凱／台北報導

大陸目前「非洲豬瘟」疫情已出現104例，首例在遼寧省瀋陽地區爆發，雖然我國為非疫區，仍在防堵疫情舉措上積極施行，除了運用簡訊宣傳，更祭出罰金防止非洲豬瘟流入，但是防檢局今（3）日已確定，金門發現飄過來的豬隻確定為陽性，《ETtoday新聞雲》整理非洲豬瘟懶人包，帶您了解整件事情脈絡。

▼大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會）

遼寧省瀋陽地區2018年8月3日首次傳出非洲豬瘟疫情，並且撲殺913頭豬，但疫情卻延燒不止，8月共有5起疫情傳出，分別為遼寧、河南、江蘇、浙江及安徽。

黑龍江、內蒙古及吉林則是在9月首傳疫情，11、13、14例更是一同於9月6日出現在安徽；天津、山西、雲南、湖南及貴州也在10月出現首起非洲豬瘟案例。

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台灣當局當時也展開行動，防檢局於8月31日表示，8月至今已查獲295件從大陸攜帶肉品入境，全部都已開罰，其中一項還是生豬肉，提醒民眾接下來如經查獲帶生豬肉返台，最高將可罰1.5萬元。

到了10月份，農委會也表示，10月18日起訂定旅客違規攜帶動物產品裁罰基準，不論攜帶生鮮肉品或熟食加工肉類產品，一律都罰1萬5千元，更將研擬從最高罰鍰提高至30萬元。

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「距離台灣最近」的福建莆田市則是11月8日出現疫情，該養殖場存欄生豬4521頭，發病85頭，死亡85頭；行政院會當日也通過「動物傳染病防治條例」第45條之1修正草案，針對違規攜帶肉品的旅客最高裁罰額度由1萬5千元提高至30萬元。

大陸非洲豬瘟疫情11月就超過20起，吉林甚至傳出野豬受感染的案例；12月也有近20起，福建更在當月爆出2例，其餘則落在北京、廣東、四川、青海、貴州、黑龍江、山西、陝西。

2019年1月2日，黑龍江成了新年第一起傳出非洲豬瘟疫情的地區，撲殺7.3萬頭豬。據悉，大陸疫情範圍遍及23省區市。該病為豬隻的急性、惡性動物傳染病，死亡率可達100%，且無疫苗及藥物可治療；不過不會感染人類，卻會嚴重影響產業。

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▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

金門動植物防疫所去年12月31日接到海巡署第九岸巡隊復國墩安檢所通報，在金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻。農委會家畜衛生試驗所1日表示，採樣2日送到台灣並且會用最快方式進行檢驗，結果3日證實，豬隻染上非洲豬瘟病毒。

防檢局指出，還無法確定這頭死豬是從大陸海漂到金門，或是金門當地飼養的家畜，將請防疫所3日起展開檢疫訪視，金門縣共有68個養豬場，飼養1萬1000頭豬。

另外，金門縣政府也已先對死豬周邊1家養豬場進行檢疫訪視，該養豬場約有190頭，其中種豬18頭、肉豬172頭，目前都正常。

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病毒傳播途徑包含透過廚餘、直接接觸病豬或汙染物，或被帶毒的節肢動物（蜱，俗稱壁蝨）叮咬後而感染。病毒存活時間非常久（冷藏肉100天、冷凍肉1000天、豬舍1個月），目前沒有疫苗可預防，清除本病只有靠撲殺、掩埋或化製處理所有病死豬。

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關務署台北關2日表示，當天下午1點15分，1名愛爾蘭籍旅客，從香港搭乘長榮航空第BR-892次班機入境，並帶了含豬肉的火腿腸0.713公斤，直接裁罰20萬元。下午2點40分，又有1名來自菲律賓籍旅客，從馬尼拉搭乘中華航空第CI-702次班機入境，將共0.96公斤的豬肉、豬皮放在託運行李內遭查獲，由於是從非疫區國家違規攜帶，防檢局開罰3萬元，嚴格防止疫情有擴散進來的機會。

▼防疫犬檢查旅客行李。（圖／記者謝承恩攝）