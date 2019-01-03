川普推特語錄／希望羅姆尼別廢話　把心思放在他能幫上忙的事情

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統在黨內的死對頭，共和黨大老羅姆尼近日對他嚴辭批評，稱川普不足以擔任美國總統。川普在推特上回應說，希望羅姆尼與其講廢話，不如在邊境安全等其他事項作出貢獻，並譏諷他當年出馬角逐總統寶座卻失利的舊事。

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▼現在得面對Mitt Romney了，但也太快了！問題是，他會是下一個Jeff Flake嗎？我希望不是。非常希望Mitt專注於邊境安全等那些他可以提供幫助的事情。我大獲全勝，他沒有。他應該替所有共和黨人感到高興。當個團隊合作者去贏吧！

編按：Jeff Flake為前亞利桑那州共和黨籍參議員，時常發言批評川普，卻於2017年宣布不參選連任，自政壇退休。