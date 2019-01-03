南北都搶「國民天后」！　來桃園追憶鳳飛飛故事特別多

▲鄭文燦於「一道彩虹：鳳飛飛」回憶展中表示，每個人生命都是一道彩虹，都是自己人生的追夢者，也都會有掌聲響起的時刻，透過影像、歌曲及物品的展出，讓鳳飛飛的意象能夠永久流傳。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

南北都搶「國民天后」！高雄市政府宣布將已故藝人鳳飛飛忌日1月3日訂為「鳳飛飛日」，因鳳飛飛出生在桃園大溪，引發各界關注。大溪區市議員李柏坊今天指出，大溪有鳳飛飛曾居住過的故宅、就讀的學校，以及市府連續3年舉辦的「想念飛飛」系列活動，相信來桃園追憶鳳飛飛，可以發現更多鳳飛飛的故事。

李柏坊說，高雄市政府今天宣布將已故藝人鳳飛飛忌日1月3日訂為「鳳飛飛日」，並於鳳飛飛冥誕與忌日舉辦活動，廣邀粉絲來高雄旅遊觀光，對於大溪女兒逝世多年仍受各方重視，他認為是好事一樁。

▲李柏坊（後排右六）對▼「鳳友會」迄今對鳳飛飛的熱情不變，由各種追憶活動充分展現，相當感動與肯定。（圖／市府資料照）

因鳳飛飛出身大溪，李柏坊肯定桃園市長鄭文燦有遠見，市府文化局已連續3年舉辦鳳飛飛的系列紀念活動，並預計今年動工興建鳳飛飛紀念館；而最令李柏坊感動的是「鳳友會」迄今對鳳飛飛的熱情不變，由各種追憶活動充分展現。

李柏坊認為，無論是桃園市或高雄市政府未來舉辦的「鳳飛飛日」相關活動，只要和鳳飛飛有關的衣物、唱片、照片等都應取得鳳家授權，並和鳳友會及唱片公司有一定程度的合作，以示尊重智慧財。

本名林秋鸞的鳳飛飛有「帽子歌后」、「勞工天使」美譽，她出身桃園大溪，7年前因病於香港過世，死後葬在出生地桃園大溪的佛光山寶塔寺。

桃園市政府緬懷鳳飛飛，不僅在GOOGLE地圖上標示「鳳飛飛故居」，並連續3年於8月份舉辦鳳飛飛生日系列紀念活動，去年舉行想念飛飛音樂會和踩街活動就請到曾與鳳飛飛合作電影的導演梁修身，她的大溪國小學妹也在音樂會中演出。