11台斤穿山甲誤闖苗栗逛大街　佛心餐廳老闆抱回安置

▲這隻重達11台斤的穿山甲，為避免遭野狗咬傷，先暫時幫忙安置，再通知苗栗縣政府農業處前往帶回野放。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一家創意料理餐廳業者，2日上午準備開門做生意時，赫然發現一隻重達11台斤的穿山甲在門口逛大街，為避免遭野狗咬傷，先暫時幫忙安置，再通知苗栗縣政府農業處前往帶回野放。

這家位在苗栗縣苑裡的創意料理餐廳，原來是一位嚴姓老闆開的，幾年前過世後才由三兄弟接手父親的餐廳，而發現穿山甲的老三嚴健庭表示，昨天上午9時許剛開門的時候，在店門口看到1隻穿山甲在馬路旁邊緩慢走動，因為附近常有野狗出沒，所以擔心穿山甲遭到咬傷或被車輛撞擊，急忙把穿山甲抱進大鐵籠內暫時安置。

▲餐廳嚴老闆先將穿山甲用鐵籠關著，再通報農業局前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府自然生態保育科長張葦指出，穿山甲在台灣山區從低海拔500公尺至2000公尺高山，皆有分布，全身上下大部分覆蓋暗褐色、半透明狀鱗甲，口腔內有條狀的長舌，唾液具有黏性，可以沾黏螞蟻捕食，遇到危險時會捲曲身體藉由鱗甲保護自己，民國40至60年代，遭到大量捕捉，目前已十分罕見。

張葦也強調，穿山甲屬二級保育類動物，幸好老闆也佛心，沒有把這罕見的穿山甲當作料理，不然任意獵捕宰殺可依違反野生動物法，裁罰20萬元以上100萬元以下罰款。同時也將面臨6個月以上5年以下刑責。