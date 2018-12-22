穿山甲遭漁網纏困！　人類是最大的天敵

▲林務人員發現穿山甲被廢棄漁網纏繞無法脫困。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

林務局台東林區管理處日前於成功山區進行濫墾地收回造林工作時，巧遇一隻穿山甲疑似被廢棄漁網纏繞無法脫困，林務人員發現後立即將漁網解開並於現場持續觀察其活動力狀況，經過幾分鐘後穿山甲即自行離開，讓林務人員鬆了一口氣，也順利完成搶救保育野生動物的任務。

▲林務人員將漁網解開於現場觀察其活動力，所幸經過幾分鐘後穿山甲能自行離開。



穿山甲屬穿山甲科鱗甲目動物，為台灣特有亞種，主要生活在淺山地區，因此與人類生活圈有所重疊，因為棲地喪失和破碎化、食物來源減少等因素，造成穿山甲族群面臨壓力，而且穿山甲屬於低生育率物種，每隻母穿山甲一年僅能生育一胎，因此除了需面臨盜獵和環境破壞等外患威脅，穿山甲更要面對繁衍後代不易的內憂，即使保育人士希望藉由人工繁殖來增加穿山甲數量，也因其特殊食性尚無法人工繁殖，所以目前仍須加強保育。





台東林區管理處長期辦理林班地內違法濫墾林地取締工作，早期遭占用時因施用農藥或除草劑，導致土壤劣化及生態消失，經林務局收回後迅即復育造林，以友善生態造林，人工機械刈草，造林後土地生態逐漸恢復，不僅維護水土保持，培植林木資源，野生動物也慢慢回來了，不時都可以見老鷹等猛禽盤旋於上空。

台東林區管理處也呼籲大家共同保育穿山甲，不捕、不吃，給予安全的生存空間，讓可愛穿山甲的身影可以繼續穿梭在淺山林間。