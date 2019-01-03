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台南市2019年中運會　新營體育場熱鬧登場

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▲台南市2019年度中等學校聯合運動會1月3日上午於台南市新營體育場進行開幕儀式，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市2019年度中等學校聯合運動會1月3日上午於台南市新營體育場進行開幕儀式，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2019年度中等學校聯合運動會1月3日至6日於新營體育場及各競賽場地正式展開，3日上午於台南市新營體育場進行開幕儀式，由台南市長黃偉哲親自主持，為台南市未來的體育明日之星們加油打氣。

黃偉哲市長表示台南市這幾年不斷推動全民運動風氣，期許在全民參與以及競技水準兩個面向都能有所精進。黃偉哲市長表示，台南市在2018年台中市所舉辦的全國中等學校運動會（簡稱全中運）當中，參加了17個項目，獲得27面金牌、29面銀牌、31面銅牌，總計87面獎牌，成績相當優異，也是獎牌數歷年最高，其中，軟式網球更一舉奪下9金，成績亮眼。

▲台南市2019年度中等學校聯合運動會1月3日上午於台南市新營體育場進行開幕儀式，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步提及永仁高中王晨佑同學，他連續兩年奪下全中運複合運動中的金牌，2018年成績更上一層樓，以積分798分破大會高懸12年的紀錄，不但是個人的成就，也是台南市的驕傲，以此鼓勵所有選手不斷超越自我，也展現人格高尚、能力卓越、身心健康的新一代中學生風貌，並期待學校的體育發展能加快步伐。

這次賽會配合參加2019年全中運代表隊選拔，共舉辦田徑、游泳、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭及木球等12項運動競賽，報名參賽學校總計國中組66校、高中組45校，共計111校，參賽隊職員及選手高達3510人，將分別在12個場地進行比賽，期盼台南市的好手們在2019年4月於高雄國家體育場舉辦的108年全中運當中締造佳績。

台南市體育處表示，今年特別規劃聖火傳遞活動，由大新營區各公私立國高中學校共同傳遞聖火，為本次賽會做暖身活動。序幕表演特別跨校安排九條舞龍，以及200位學生組成十鼓隊及武術表演，為本市選手鼓舞打氣；另有新化國小管樂團擔任大會樂隊，最後由台南市傑出運動員魏浩倫、黎家均手持大會聖火入場，為本屆賽會揭開序幕。台南市政府竭誠歡迎各界熱愛體育的市民到場為選手們加油打氣，感受青春活力。

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關鍵字：台南市,2019,中運會,新營體育場

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