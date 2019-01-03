保育類台灣獼猴9日降為一般類　彰縣：餵食要開罰

▲台灣獼猴9日將從保育類成為一般類，彰化及雲林縣政府表示餵食或撲殺都將開罰。（圖／雲林縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化、雲林綜合報導

農委會將臺灣獼猴由保育類調整為一般類，9日即將上路，彰化縣農業處亦請民眾遵守「不餵食、不騷擾、不接觸」三不原則，違者將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，希望民眾勿觸法，若是愛牠們就不要餵牠們，讓牠們在自然環境中永續生存，如民眾發現獼猴出沒，請立即通報。

彰化縣農業處指出，目前族群量約500隻左右，以二水鄉豐柏步道數量居多，在107年接獲5件民眾通報獼猴擅闖私宅情形，尤其餵食臺灣獼猴的行為會嚴重改變獼猴覓食習慣，使牠們喪失原本的覓食天性，餵食如養成習慣，更會衝擊人與動物的互動安全，且餵食的食物並非都是適合牠們食用的，長期以來對牠們的健康會造成傷害。

▲台灣獼猴降為一般類。（圖／林美吟授權提供）

雲林縣府農業處表示，雲林尚未普查台灣獼猴數量，在林內鄉及古坑鄉山區的猴群恐怕超過上千隻， 20個鄉鎮就有高達16個鄉鎮曾通報遭受猴群破壞，民眾不堪其擾，不僅經常危害果樹生長，甚至在市區也常見猴群蹤跡，但野生動物仍不得任意獵捕、宰殺，違者依法可處6萬至30萬元罰鍰，如民眾發現獼猴出沒，請立即通報農業處緊急處理。



