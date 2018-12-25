撲殺台灣豬豬絞碎再焚燒　防疫大演練「超逼真」模擬26日登場

▲廣東省珠海市香洲區19日發生非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

記者許展溢／台北報導

防範非洲豬瘟病毒入侵台灣，防檢局26日將舉辦全國防疫大演練，25日下午2點在高雄小港機場等地進行預演，防檢局表示，這次演練主要有2大重點，包括邊境查驗和模擬疫情發生撲殺作業。

防檢局指出，疫情在大陸已擴散到23個省（市、區），達100例，現在很憂心病毒傳到台灣，除產值會馬上損失2千億外，也將重創相關產業，因此不得加強防疫，今天和明天預演、演練是在高雄國際航空站、屏東鹽埔漁港及屏東崁頂焚化廠，聯合關務署、海巡署展開邊境查驗動作，包含走私。

▲防檢局將在高雄小港機場進行防疫演練。（圖／本報資料照）

防檢局表示，另一個重點是，模擬案例發生時的撲殺作業，預計下個月將會再舉辦一場更大規模、更逼真的演練，直接到畜牧場。 農委會副主委黃金城說，明天正式演練有一個過程是要將豬隻撲殺，絞碎後再焚燒，現場會用2、3頭活豬，至於下月演練部分，細節還要再規劃。

黃金城說，防疫是重點，已規畫明年到其他縣市演練，下次演練到畜牧場，業者可能不太願意，內容都還要再詳細規劃、討論並設計。非洲豬瘟防疫已提升至國安層級，防檢局強調，疫情在大陸很嚴重，且快速蔓延，絕對不能小看，呼籲國人應提升自我防疫觀念，不能從疫區帶回任何的肉類品入境。