兼顧「成本效益」不禁生豬入境　港食安中心：只銷毀病豬其他照賣

▲香港與大陸面對非洲豬瘟防疫不同調。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

大陸中心／綜合報導

大陸當局大規模撲殺感染非洲豬瘟的養豬場，不過香港做法不同，食安中心指出，若屠宰場有生豬驗出染病，只需要銷毀病豬，其他「照賣」。有關台灣「禁豬」作法，食安中心認為，「要符合成本效益，不應全面禁止，不會禁止豬肉製品入境」。

根據《香港01》報導指出，香港擁有2個屠宰場，包括受聘於食環署的「上水屠場」，以及私人擁有的「荃灣屠場」；上水屠場大多處裡豬、牛及羊，其中，豬隻大約3千隻，而荃灣屠場則只處理約400隻豬。針對分開「大陸豬」與「香港豬」的防疫方式，食安中心表示支持，並將盡速與業界溝通。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

防疫部分，有別於大陸全面撲殺染病豬場，香港食安中心表示，「曾與病豬同場」的生豬沒有食安問題，因此「只會銷毀受感染的豬隻，繼續發售健康豬」；至於被問到是否要跟隨台灣「禁豬」做法，食安中心認為，「要符合成本效益」，不應該全面禁止，且不會禁止豬肉製品入境。

針對食安中心的防疫政策，香港漁農界立法會議員何俊賢表示，「全世界都沒有這種作法」，當年遇上禽流感，為了不讓潛在或受感染雞隻將疾病帶離雞場，會撲殺整個雞場的雞隻。質疑食安中心只把染病豬銷毀，「病毒會不會遺留在運輸工具上？是不是會遺留在宰豬枱上？」以上的情況都可能令「未受感染的豬隻」染上非洲豬瘟，這種方式「將造成嚴重的食物安全問題」；為了業界長遠利益，應該要把受感染的豬隻全面撲殺，「沒差在一天不吃豬肉」。

▲非洲豬瘟病毒可潛伏在冷凍豬肉中。（圖／防檢局提供）

食安中心做法遭質疑，香港豬肉行總商會理事長許偉堅解釋，有別於大陸養殖場，來港活豬一般於8至10小時內就會被宰殺，感染非洲豬瘟，要8小時後才會發病，因此，「在感染健康豬之前就已被殺」，屠宰場內病毒交叉傳染的機會率頗低。

許偉堅指出，運來香港的生豬要經過7層「檢疫關卡」，包括來港前檢查、隔離觀察，等到一切安全後才會運送到香港；到港後也會先經過關口檢疫及於屠宰前的檢查，最後才正式出售，「來港豬隻不是抽驗，是逐隻檢驗，有異樣都不能上車，應該100%安全」。

▼許偉堅認為染病豬在將病毒傳給健康豬之前就已被宰殺，「交叉感染機率低」。（圖／路透社）

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