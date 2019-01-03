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已婚法國軍火商代表偷腥董娘　還拍婚紗！元配怒告

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▲▼上床,性行為,愛愛,行房,偷腥,抓猴,出軌（圖／記者黃克翔攝）

▲已婚法國軍火商派駐台灣技術代表偷腥建設公司董娘，還拍了婚紗，元配怒告求償300萬。（圖／示意圖）

記者楊佩琪／台北報導

法國軍火商馬特拉公司派駐新竹空軍基地技術代表杜姓男子，與一建設公司邱姓董娘相識、發生性關係，2人還一起拍婚紗，但杜男已婚，元配發現後怒對邱女提起民事官司，求償300萬元。雖邱女強調當時以為杜男單身，但台北地方法院法官並未採信，判決邱女敗訴，需賠償10萬元。

邱女表示，與杜男交往並發生性關係成為情侶時，杜男宣稱自己單身，多年來，杜男也曾對她寫求婚信，2人甚至一同拍婚紗，杜男還帶著她到法國見父母親，沒想到2008年10月，杜男坦承其實已婚，自此2人維持一般朋友關係，並未再發生逾矩行為。

但元配指出，她與杜男結婚並育有一女之事，邱女通通知情，且2人直到2013年還持續交往，多次出遊、持續發生性關係，已嚴重侵害配偶權，因此提起民事訴訟，求償300萬元。

對此邱女則辯稱，元配曾有原諒她的意思表示，應可認定為拋棄對她提告的權利，而元配與杜男的夫妻感情淡薄，也坦言結婚25年卻仍形同陌生人，顯見精神上痛苦輕微，應無須賠償。

不過法官認為，元配雖無法舉證2008年前邱女便知情杜男已婚，但邱女在另案中供稱，與杜男的交往自2002年起至2013年11月止，顯見早已知情，卻持續與杜男交往，確實侵害配偶權，判決邱女敗訴，應賠償元配10萬元。

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關鍵字：法國,軍火商,董娘,建設公司,偷腥,外遇,婚紗,單身,性關係,情侶,元配,正宮,小三,馬特拉

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