跨年張開「青蛙大嘴」逼吻…金髮辣妹嚇呆秒退後　全球網友都看到了

▲荷蘭一名男子跨年時想親吻女伴,竟然張開大嘴。(圖/翻攝自@ThatRexGuy推特,下同)

國際中心/綜合報導

全球跨入2019新年,大家都在外頭慶祝新年,然而就在荷蘭的跨年節目上,攝影師正拍攝情侶浪漫的時刻,卻意外發現一名男子正要親吻旁邊的金髮辣妹時,他像是大青蛙一樣張開大嘴,女方看傻就緊閉嘴巴,他欲求溼吻被拒絕了。

綜合外電報導,歐美電視台轉播跨年夜時最常捕捉情侶熱吻的畫面,然而荷蘭電視台「NPO Radio 2」卻意外拍攝到,一名男子正和金髮辣妹跨年時,他情緒來了慢慢靠近女方,欲求熱吻,然而卻是張開大嘴像是要吞食什麼東西,嚇得女方緊閉嘴巴拒絕接受。

這段畫面被在荷蘭留學的雷克斯(Rex)截錄下來,上傳至推特上,他在推特上寫:「我希望2019開始,大家都能比這個男子還要好。」超過18萬人按讚、4萬9000人轉推,笑爆其他網友。

網友也紛紛留言表示:「這也不是法式接吻啊,一般的吻有很難嗎?這不是吃東西」、「她就不想親你」、「全世界都知道她不喜歡你了」、「你想吃她?」、「這大概是我看過最尷尬的事情」、「女方的肢體語言相當清楚,就是『我不想親你』,你還愚蠢前進」、「尊重女生很困難嗎」、「噁心的異男」等。

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W