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跨年張開「青蛙大嘴」逼吻…金髮辣妹嚇呆秒退後　全球網友都看到了

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▲荷蘭一名男子跨年時想親吻女伴，竟然張開大嘴。（圖／翻攝自@ThatRexGuy推特）

▲荷蘭一名男子跨年時想親吻女伴，竟然張開大嘴。（圖／翻攝自@ThatRexGuy推特，下同）

國際中心／綜合報導

全球跨入2019新年，大家都在外頭慶祝新年，然而就在荷蘭的跨年節目上，攝影師正拍攝情侶浪漫的時刻，卻意外發現一名男子正要親吻旁邊的金髮辣妹時，他像是大青蛙一樣張開大嘴，女方看傻就緊閉嘴巴，他欲求溼吻被拒絕了。

綜合外電報導，歐美電視台轉播跨年夜時最常捕捉情侶熱吻的畫面，然而荷蘭電視台「NPO Radio 2」卻意外拍攝到，一名男子正和金髮辣妹跨年時，他情緒來了慢慢靠近女方，欲求熱吻，然而卻是張開大嘴像是要吞食什麼東西，嚇得女方緊閉嘴巴拒絕接受。

▲荷蘭一名男子跨年時想親吻女伴，竟然張開大嘴。（圖／翻攝自@ThatRexGuy推特）

▲荷蘭一名男子跨年時想親吻女伴，竟然張開大嘴。（圖／翻攝自@ThatRexGuy推特）

這段畫面被在荷蘭留學的雷克斯（Rex）截錄下來，上傳至推特上，他在推特上寫：「我希望2019開始，大家都能比這個男子還要好。」超過18萬人按讚、4萬9000人轉推，笑爆其他網友。

網友也紛紛留言表示：「這也不是法式接吻啊，一般的吻有很難嗎？這不是吃東西」、「她就不想親你」、「全世界都知道她不喜歡你了」、「你想吃她？」、「這大概是我看過最尷尬的事情」、「女方的肢體語言相當清楚，就是『我不想親你』，你還愚蠢前進」、「尊重女生很困難嗎」、「噁心的異男」等。

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關鍵字：親吻,跨年,荷蘭,情侶

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