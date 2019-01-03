北市警涉包庇2家酒店　2警聲押2官警350萬交保

▲現任松山分局防治組長劉昌祺(左)，以及現任大安分局勤務指揮中心主任楊文振，皆曾擔任過中山一派出所長職務。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博、楊佩琪／台北報導

檢調擴大偵辦台北市員警涉嫌收賄、包庇酒店業者案，2日兵分多路發動搜索，並傳喚曾任中山一派出所長，現任職松山分局、大安分局的劉昌祺、楊文振、中山二派出巡佐黃榮賢、中山警備隊警務員莊琦良等4名官警，以及2名酒店業者，檢察官複訊後諭令，楊姓、李姓2名業者分別以50萬元交保候傳，中一前所長楊文振以100萬元交保，另一名中一前所長劉昌祺則以250萬元交保，而黃榮賢及莊琦良遭到檢方聲押禁見。

台北地檢署指揮調查局北部地區機動工作站，兵分多路搜索業者及官警辦公室等地，並傳喚4名官警、1名證人及楊姓、李姓2名酒店業者，全案朝違反《貪汙治罪條例》方向偵辦。其中1名業者交保時，見面有媒體在拍攝，大聲喊冤枉，強調現在是被強迫認罪。

全案起於檢調接獲舉報，中山一派出所員警收受轄區內酒店「曉」（前身立邦酒店）業者賄賂，以求警方減少臨檢次數或甚至不臨檢，酒店得以繼續媒介小姐從事性交易。13年來，除每月行賄4萬元，逢年過節加碼1倍，總計行賄約780多萬元。

檢方發動多次搜索傳喚，發現行賄、收賄犯行自2005年便開始，由酒店媽媽桑巫蕙玲主導，與警方以「老師」為密稱，安排白手套交付款項，因此包括時任中山一派出所長的林崇成等人被查出收賄30萬元，另一警員郜振傑收賄高達100多萬元，檢方一一起訴，目前全案仍在台北地方法院審理中。

而檢調向上溯源進一步清查後發現，現任中山分局警備隊警務員，也曾任職中山一派出所的莊琦良，疑似擔任白手套，集中收取轄區「夜王」及「星光閃閃」2家酒店業者賄款後，交付曾於2014年、2011年先後擔任中山一派出所長職務的劉昌祺、楊文振。

▲現任中山分局警備隊巡佐莊琦良，疑似為白手套身分。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲李姓(左)、楊姓酒店業者移送北檢複訊後，被以50萬元交保候傳。（圖／記者趙永博、楊佩琪攝）

▲現任中山二派出所巡佐黃榮賢。（圖／記者楊佩琪攝）