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7萬薪養女友4年「被嫌沒車」　她還要求出國...慘被放生！

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲男網友每月花3萬在女友身上。（示意圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

一名網友身兼2份工作，月薪約6到7萬，為了給同居女朋友無憂無慮生活，每個月最少會拿出3萬供對方吃喝玩樂，不料前幾天竟被罵工作幾年還不買車、有沒有存結婚基金等，讓他一氣之下讓女友「包袱收收滾蛋」，「交女朋友身上沒幾兩重，真的不要輕易交往，因為你只會被看不起而已」。

原PO在《爆怨公社》表示，和女友穩定交往近4年，兩人同居中，每天他會給女方300元吃飯費用，另外，房租水電、電話費，出遊費用，治裝費、化妝品等一切都由他出，只因為想盡所能給一個「無憂無慮生活」，這些開銷最少就要3萬，他還有自己的保險費、孝親費等，別說想買車，連存錢都很難，但女方也不是沒有工作，月收有3萬8，只是大部分的錢都寄回家。

情侶,吵架,兩性,碎碎念,難過。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO還被嗆啥時買車，錢存多少。（示意圖／記者李佳蓉攝）

真正讓原PO爆發的原因，是有一天被女友質問工作幾年還不買車？結婚基金存多少？還想規劃出國玩，讓原PO大傻眼「我可能連去澎湖、金門都有問題了，還出國勒」，一氣之下讓女友收拾行李離開，也不奢望復合，「這次的感情讓我深深體會到，交女朋友身上沒幾兩重，真的不要輕易交往，因為你只會被看不起而已！」

看完這則PO文，網友表示「還好婚前發現真面目」、「一個月給3萬多交往4年多36萬乘4=144萬，你看你的新車的錢在這裡」、「真好！還缺女友嗎」、「完了放虎歸山，下一位受害者會是誰呢」、「棄養是違法行為」、「寵壞的女友別亂放生啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO決定放生女友。（圖／翻攝自爆怨公社）

ET快訊
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關鍵字：爆怨公社,情侶,養女友

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