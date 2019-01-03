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葡萄王竄改過期商品！董座認罪緩起訴　胞姊涉背信起訴

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葡萄王遭爆賣過期保健品，下午開記者會說分明。（圖／翻攝自葡萄王照顧您全家粉專）

▲葡萄王遭踢爆竄改過期商品標籤，也扯出家族接班爭奪戰，北檢偵結，董事長曾盛麟認罪獲緩起訴。（圖／資料照／翻攝自臉書）

記者楊佩琪／台北報導

知名生技大廠葡萄王先前爆出員工竄改商標，販售過期保健食品，董事長曾盛麟挨告詐欺，此案也讓家族接班人爭奪戰浮上檯面，案外案連環爆。葡眾公司總經理，也是曾盛麟的姐姐曾美菁被爆掏空公司資產案。台北地檢署偵結，曾美菁等3人被依背信罪起訴，曾盛麟因認罪，又與下游廠商和解，獲緩起訴處分，但須支付1000萬元入公庫，並寫悔過書。

檢調接獲舉報，葡萄王生技涉嫌竄改過期健康食品有效期限，包括美纖菌、多醣靈芝王等6項明星產品。2016年遭桃園市政府衛生局會同食藥署，前往葡萄王中壢廠、平鎮廠，以及龍潭物流中心稽查。檢方並傳喚成品課長張安靜、副理蘇嘉瑮等10多名員工，部分員工坦承犯行，但強調只是奉命行事。

當時周刊報導，其中5項產品為擔任副總監職務的陳清裕任內製作。而董事長曾盛麟與母親曾張月、姐姐曾美菁召開記者會時強調，此案應為家族成員、老臣不滿由曾盛麟接班，惡意散布不實文件。更改有效期限的相關文件，曾盛麟自己沒看過，用印也非他本人，種種皆露出家族的接班爭奪戰，讓全案顯得內情不單純。

沒多久，擔任台灣第一大傳銷公司的曾美菁也遭檢舉涉嫌海外交易背信，另又被控於2013年間，向太子建設購入內湖辦公大樓時，涉嫌收取一筆上千萬元傭金回扣，雖然檢調介入偵辦後，曾美菁將回扣繳回但還是被依背信罪起訴。

不過曾美菁自爆，遭男友林愈得巧奪豪取，包括花蓮一筆土地、台中葡眾營運的房地產，以及22件藝術品、私人畫作等，合計財務損失超過2億，提告林愈得背信、侵占等罪。案外案一件接一件爆發，導致當時股價從230元掉到168.5元，市值蒸發83億元，影響甚鉅。

竄改標籤部分，檢方根據一分葡萄王內部文件「成品報廢表」發現，自2012年起，6項明星產品確實有被新更改標籤、延長保存期限再販售的情事，文件內還提到「經營業處討論後，請將以下品項整理後於通路使用」等字句。檢方考量包括曾盛麟在內等員工皆已認罪，將曾盛麟等人給予緩起訴處分，但曾盛麟需繳交公庫1000萬元。而營業部前總監陳清裕，則是遭到起訴。

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