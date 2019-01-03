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雲端最前線／親上火線回應習近平 蔡英文：絕不接受一國兩制

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新聞節目中心／綜合報導

中國國家主席習近平2日上午出席《告台灣同胞書》40周年紀念會，近35分鐘演說，重點聚焦於探索「一國兩制」，提出「習五點」推動兩岸和平統一進程。而總統蔡英文也在總統府發表談話，以「二個不接受」，不接受九二共識、不接受一國兩制予以回應。《雲端最前線》3日邀請前海基會董事長洪奇昌、國民黨副秘書長鄭麗文、國民黨文傳會副主委洪孟楷、兩岸政策協會研究員張宇韶、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討兩岸關係的變化。

中國國家主席習近平2日上午出席《告台灣同胞書》40周年紀念會，近35分鐘演說，重點聚焦於探索「一國兩制」台灣方案，提出「習五點」推動兩岸和平統一進程。而總統蔡英文也在總統府發表談話，以「二個不接受」，不接受九二共識、不接受一國兩制予以回應。習近平對台政策中，提出「習五點」，鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

▲▼習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

▲習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

針對習近平的談話，蔡英文2日下午則在總統府召開記者會發表談話，鄭重提出「二個不接受」，包括從未接受「九二共識」，以及不接受「一國兩制」。蔡英文指出，台灣始終沒有接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是一個中國、一國兩制，「今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮，在這裡我要重申，台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是台灣共識」。

另外，蔡英文也針對習近平提出兩岸各政黨、各界推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，提出看法；她強調，是願意坐下來談的，但作為民主國家，凡事涉及兩岸的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權跟監督，並且由兩岸以政府對政府的模式來進行，「在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權利代表台灣人民去進行政治協商。」

▼ 蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

同時，蔡英文也重申「四個必須」的基本立場，包括中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制。《雲端最前線》3日邀請前海基會董事長洪奇昌、國民黨副秘書長鄭麗文、國民黨文傳會副主委洪孟楷、兩岸政策協會研究員張宇韶、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討兩岸關係的變化。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,兩岸,九二共識,習近平,蔡英文

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