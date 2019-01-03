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獨派逼宮／吳澧培：不換一個強的「我擔心台灣會沉淪」

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▲▼總統蔡英文針對非洲豬瘟及時事發表迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，讓黨內2020總統大選提早開打。總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等發表共同聲明，要求總統蔡英文不要參選2020總統連任。吳澧培3日受訪表示，不換一個強的，「我擔心台灣會沉淪。」

吳澧培指出，蔡政府面對轉型正義、黨產問題，以及葉俊榮被調到教育部，管中閔事件等等，讓他對蔡英文產生質疑，認為蔡英文有「人格特質問題」，不是一天兩天就能改變，要大破大立、要檢討、團結講得好聽，一個多月以來的言行一點都看不出來。

吳澧培批評，蔡英文卑「躬屈膝地」去找台北市長柯文哲，加上後來的管中閔事件等等，選後還是「愈來愈跌」，剩下1年多不太可能會大破大立，對民進黨、台灣都不好，國民黨選上，親中政權加上15個親中的地方縣市，大陸會以軟硬兼施的方式滲透，不換一個強的、敢的、拚的有智慧的，「我擔心台灣會沉淪。」

吳澧培曾在九合一選舉前公開呼籲給蔡總統鞭策，他在2018年10月20日參加「反併吞正名公投」時表示，不了解總統蔡英文領導下的團隊，為什麼不贊成反併吞公投，至少應該給民眾自己決定國家未來怎麼走的機會。

▲▼總統府資政吳澧培。（圖／翻攝東森新聞）

▲總統府資政吳澧培。（圖／翻攝東森新聞）

吳澧培當時表示「這對蔡總統團隊是幫忙，不是害她，為什麼她會不了解？」他呼籲民眾繼續努力，給蔡英文鼓勵、給她鞭策、給她說明，逼她，讓蔡英文了解。

選後結果民進黨大敗，讓吳澧培決定公開呼籲蔡英文別再選2020。吳澧培今於報紙上大篇幅刊登「致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任」，要求蔡英文放棄連任、交出行政權退居二線等2大訴求，以下為公開信全文。

致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任

這是我們極不情願、極不希望也極其痛苦的公開信。面臨如此嚴峻、險惡的關鍵時刻；不寫，不僅有愧身為台灣人／台灣公民／綠色價值支持者的立場與身份；如此岌岌可危的情勢，也不容我們再沉默、再姑息、再坐視下去。

兩個訴求：請蔡總統放棄連任、交出行政權　退居二線

我們的呼籲與訴求非常明確：第一、請蔡總統放棄連任的野望，公開宣布只做一任；第二、請總統交出行政權，退居二線，落實憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定；由新任行政院長全權組閣、指揮內閣。

「九合一」選舉血淋淋的現實擺在眼前，台灣派被逼到牆角，非澈底改弦更張不可。台灣人民已對蔡總統投下不信任票，也給民進黨丟出震撼彈，台灣人民沒有欠總統分毫，百分之百是總統您辜負了台灣人民的付託。2016年台灣人民歡欣鼓舞的把您送上總統寶座，又讓民進黨成為立院絕對多數黨，總統您的權力基礎之大之廣，較諸前總統李登輝有過之而無不及。不旋踵開兩年而已，選票硬生生掉了兩百萬之多，四都十三縣市只剩二都六縣市，您午夜夢迴，捫心自問，認為自己還有機會「再站起來」？人民還會支持您再戰二Ｏ二Ｏ嗎？

敗選之後，最嚴重且迫切的危機，就是台灣門戶洞開；四都市長既是「九二共識」又是「兩岸一家親」，從南到北連成一氣，台灣形同不設防的國家，中國勢力排闥而入，必如水銀瀉地，無孔不鑽，台灣的國家安全閥眼見就要失靈了。蔡總統您還有能力掌國家之舵？本來權力極大化的蔡總統，不只被打趴，而且跛足已現，如今在人民對您能力信任度極小下，還有什麼權威可以領導政府？取信人民？對抗內外交逼的邪惡？

善用行政立法權：阻卻中國統戰 遏制裡通敵國

當務之急，唯有把中央執政的力量發揮到最大。為了阻却中國統戰、遏制裡通敵國的惡苗孳長，有而且只有強化在握的行政與立法權之一途。執政黨在國會依然多數，該立什麼法就立什麼法；徒法不能自行，還得靠中央政府把關，該嚴格執行就嚴格執行，絕不寬貸。如此雙管齊下，只有選拔一位強而有力的最高行政首長，一舉提振士氣、展現實力，而且馬上可以贏回民心；為二Ｏ二Ｏ奠下勝基。

不能徒託空言，我們也願意提出閣揆人選的條件。既然賴閣非總辭不可，我們認為最好人選，必須有理念、有能力、有行政經驗，而且有成績可以為人稱道，更重要的是完全沒有獵取大位的野心，從而可以抖落包袱，勇往直前。

剖腹相告：端看蔡總統的智慧與抉擇

這是最壞的時刻，但我們對台灣民主充滿信心，對台灣人民充滿信心；這也是最好的時刻，全世界─尤其美國─都已警戒中國的野蠻崛起，而台灣正是民主防線中的砥柱；台灣要自助才能人助。無論國內或國際情勢，「現狀」已證明是不可能「維持」的。交好美、日、歐盟等民主國家，才是趨吉避凶之道。

總統，您當然可以一意孤行，繼續做連任大夢。那麼我們可以斷言，綠營中一定有人起而爭鋒，屆時我們不得不支持另一組候選人。綠營會不會分裂？會，蔡總統您會不會連任成功？否。我們已把損益利害剖腹相告，所以分裂之咎不在我們，責任還是由您承擔。

言盡於此，端看總統您的智慧與抉擇了。


連署人：彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明

▲▼致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者葉國吏翻攝）

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關鍵字：吳澧培,蔡英文,獨派

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