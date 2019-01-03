獨派逼宮／國民黨幫腔：蔡英文總統先不要滿腦子想連任

▲吳澧培、李遠哲、彭明敏、高俊明刊登致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

記者賴于榛／台北報導

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等發表共同聲明，要求總統蔡英文不要參選2020總統連任。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷3日幫腔指出，照理說資政是能跟總統直接建言的人，但是卻選擇大剌剌的把信公開，代表對蔡英文的徹底不信任，「奉勸蔡英文先不要滿腦子想連任跟選舉，好好的回歸到治國上才是正途」。

四名獨派大老公開聲明要蔡英文2020別連任，引發政壇震盪，洪孟楷則幫腔指出，這代表蔡英文在民進黨內的風暴不斷擴大，尤其四位署名代表中李遠哲、吳澧培是現任資政、另兩位是前任資政，照理說資政是能跟總統直接建言的人，但是卻選擇大剌剌的把信公開，代表對蔡英文的徹底不信任；這對還有一年多任期的蔡英文來說絕對不是好事，也絕非國家之福。

洪孟楷說，九合一選舉過後到現在一個多月時間，整個內閣團隊幾近停擺，到底內閣是否要總辭目前仍然讓國人霧裡看花，奉勸蔡英文先不要滿腦子想連任跟選舉，好好的回歸到治國上才是正途；至於民進黨2020年的總統候選人選，國民黨中央目前沒有任何評論。

▲國民黨文傳會副主委洪孟楷。（資料照／記者賴于榛攝）