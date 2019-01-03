幼稚園師嗆「用左手沒前途」　老爸神回：美國總統也是啊

網搜小組／綜合報導

過去部分父母認為小孩子如果是左撇子，就要馬上矯正，一名網友2日在臉書「爆廢公社」PO文感嘆，自己就是從小被揍到大，還被幼稚園老師盯死死的，所以一直很納悶為什麼以前長輩會這麼討厭左撇子。沒想到文章一PO竟然釣出許多有相同經驗的網友留言分享，還有霸氣回嗆老師的爸爸。

▲現代大部分父母都比較能接受孩子是左撇子。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

原PO提到，身為左撇子的自己幾乎可以說是從小被揍到大，當時大人們總說「用左手在餐桌上要怎麼跟大家一起吃飯」，就連幼稚園老師也幫忙盯得死死的，可是他的內心一直很疑惑，「為何以前長輩這麼討厭左撇子？」

網友們看完紛紛留言分享自己的經驗，「我是被打到變右手，可是筷子拿不好、寫字超級醜，奶奶還是覺得很得意，反正過程不重要，只要是用右手就對了」、「我是寫字被強制要求改，吃飯拿筷子就沒有管了」。

不過，也有網友分享自己的霸氣父母，念幼稚園時曾被要求改用右手，但只要沒人注意就會偷偷換手，後來老師還打電話要求父母應該要配合教小孩，甚至說出「用左手寫字的人都沒前途」這種話，結果被老爸反嗆「美國總統（當時是柯林頓）也是左撇子啊」，從那之後他們就再也不接老師的電話了。

▲以前長輩認為左撇子很難在餐桌上和大家一起吃飯。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

其實，如果小孩習慣用左手，大人卻要求硬改，有可能會出現後遺症。衛福部南投醫院職能治療師洪麗珍曾提到，這種狀況比較常發生在三代同堂的家庭，幼兒2歲前就會漸漸出現偏好使用的手，直到7歲才會穩固下來，如果從神經發展學的角度來看，刻意改變慣用手可能會造成大腦各區域的不平衡，進而出現以下3種症狀：

1.語言能力遲緩或結巴，語言表達組織能力退步等現象。

2.情緒控制能力差，進行活動時因左右手混淆而操作不順，情緒會越趨煩躁，使得這類的孩子易被認為不專心或脾氣差。

3.上課、進行日常活動或運動時，需要花更多注意力來注意自己動作的協調性。