柯以柔分居夫酒駕吹13次才過　80小時勞動服務條件交換緩起訴

▲郭宗坤承認酒駕，但強調是為了試味道才喝了帶酒的火鍋湯。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

突發中心／綜合報導

與藝人柯以柔鬧婚變的廚師老公郭宗坤2018年10月酒駕被警方攔查，酒測值高達0.69MG／L，他聲稱是喝了帶酒的火鍋湯，但仍被依公共危險罪送辦。台北地檢署考量到郭男態度配合且坦承犯行，2日以80小時的勞動服務為條件，同意給予緩起訴。

台北市警局信義分局交通隊去年10月24日在信義區基隆路一段的地下道出口進行酒測，正好攔查到駕駛白色凌志休旅車要返回汐止住處的郭宗坤，結果車窗一打開就飄出一陣酒味，於是立即要求酒測，一驗酒測值高達0.69MG／L，顯然已經超標，馬上帶回警局偵訊。

郭宗坤當時辯稱，自己從事的是餐飲業，有時會喝到帶酒的火鍋湯，所以才會有酒味，但還是被扣車並以違反公共危險罪送辦；而根據《蘋果日報》報導，他接受酒測時一共吹了13次才成功，全程相當配合也坦承酒駕，並未高調提到自己老婆是藝人，檢方認為他明知道喝下加有米酒的湯仍開車上路，已經觸法，只是考量到犯後態度良好，因此同意以80小時的勞動服務為條件給予緩起訴。

▲警員起初沒有認出郭宗坤。

其實，郭宗坤在2017年就與柯以柔爆出婚變，後來兩人打起離婚官司，去年11月二度開庭時，柯坐在法庭外的椅子上落淚，直到結束離去雙眼依舊紅腫，雙方幾乎可以說是零互動；她當晚在臉書直播中提到，「時間是一個健談者，它會為你解釋一切的！」自己聽完這句話痛哭半小時，雖然並未正面回應婚變，但意有所指，也期望自己能走出低潮，為了保護愛的人而變得更強大，坦然接受人生中的瑕疵。

▼柯以柔與郭宗坤曾上過電視節目《愛的萬物論》，當時兩人互動甜蜜。（圖／公視提供）

►酒測畫面曝光！柯以柔分居夫郭宗坤酒駕辯：喝帶酒火鍋



►郭宗坤：沒有證據說我外遇！ 柯以柔疑反擊「時間會解釋一切」

● 飲酒過量，有礙健康

● 開車不喝酒，喝酒不開車