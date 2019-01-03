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鐵皮車廂塞10個娃！1950's「人力娃娃車」富二代才能坐　他搭過：很悶熱

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▲1950年代的人力三輪娃娃車。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲1950年代的人力三輪娃娃車。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

這數十年間，交通的變革讓過去的馬車和人力車等被汽車取代。一名網友在臉書上分享了一張1950年代娃娃車的照片，當時汽車還不普遍，現今黃橘色的娃娃車也還沒出現，一輛三輪車後面裝個小車廂，就可以載上滿滿的小孩子。現在這種人力三輪娃娃車在台灣的路上已經幾乎看不見了，卻依然是長輩們心中回憶。

網友在臉書「爆廢公社」社團中貼出一張照片，圖片中一名男子手扶著一輛三輪車，車子的後半部裝著一個小小的車廂，上面的印著依稀可見的「仁愛幼稚園」，數名孩子擠在車廂裡，還有小孩將手伸出車廂上的小窗，玩弄著手上的東西，原來這是1950年代台北仁愛幼稚園的人力三輪娃娃車。

▲1950年代的人力三輪娃娃車。（圖／翻攝自爆廢公社）

在當時的台灣社會中，大部分的人仍是用腳踏車代步，只有達官顯要才能負擔起汽車昂貴的費用，在路上也只有非常少數的汽車在行駛，因此幼稚園也只能用人力三輪車載孩子。現在汽車已經非常普及，為了兒童們的安全，也明定娃娃車的車體必須漆成黃色，四周還要有紅色的警示線條，通過政府許可才可以上路。

▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲現在的娃娃車為了確保兒童安全，必須漆成黃色，並加上紅色警示線條。（圖／資料照片）

網友們看到這張近70年前的照片都直呼彷彿看到阿公阿嬤的童年，「搭過這個娃娃車的應該都70歲以上了」、「這個是阿嬤小時候搭的吧」、「現在車上的孩子都當阿公了」，有一名52年次的網友現身說法，他說自己讀幼稚園的時候搭過這種人力娃娃車，一台車大概可以載10幾個人，「鐵皮車廂很悶熱」。

還有不少網友說，那個年代也只有富家子弟能坐這種人力娃娃車，「在那個年代可上車的應該都是富二代，像我爸都光腳奔跑上學」、「有錢人家的小孩才有的搭吧」、「想必那年代能坐娃娃車的，都是有錢人吧」、「這些都是富家子弟」、「這裡面坐的小孩，該不會是現在帝寶豪宅的住戶啊」。

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▲1950年代的人力三輪娃娃車。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：爆廢公社,娃娃車,人力三輪車,1950年代

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