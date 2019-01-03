她偷東西被罵突然腦溢血　「醫藥費90萬」家人反而要超市賠！

▲婦人偷東西被抓，在小房間內突然腦溢血。（圖／翻攝自大陸新浪視頻網站）

大陸中心／綜合報導

中國大陸淅江紹興一名64歲老婦人在超市偷竊，被帶進小房間遭店長訓斥，沒想到才講到一半，她突然開始嘔吐，最後因為腦溢血昏迷送醫。家人認為母親是因為受到店長「恐嚇」，才會嚇出病來，反而要求超市能夠賠償20多萬元人民幣（約台幣90萬左右）的醫藥費。

這起事件上月21日發生在紹興諸暨次塢鎮的向陽超市，俞姓店長表示，64歲婦人在超市購物時疑似偷竊，有2樣東西買了卻沒有付錢，他們才會把人帶進小房間問話。從房間內的監視器畫面可看到，超市員工並沒有對婦人動粗，只是對她說教，結果問到地址住哪時，她便開始嘔吐。

婦人的兒子張先生表示，由於畫面中聽不到聲音，他們也無法知道店長和母親講了什麼，「可能交流過程中，受到什麼刺激，就暈了過去」。俞店長則澄清，「我只是和她講，我說你這個東西，為什麼要偷，這麼大年紀了，又不是三歲小孩子，這個行為是不對的，這屬於小偷行為，從來沒有去恐嚇，或者打她。」

張先生表示，母親本來就有高血壓的問題，雖然之前已經控制住了，沒想到這次居然會這麼嚴重，20多萬的醫藥費他們希望超市也能幫忙分擔，「我們進去一個好好的，出來以後就暈了」。店長則拒絕了張男的要求，希望透過法律途徑解決問題。