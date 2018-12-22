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影／抱孫搭電扶梯變「人肉風火輪」滾3圈　網：超市真衰...還賠醫藥費

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大陸中心／綜合報導

杭州20日傳出電扶梯意外事件，一位瞿老太太與媳婦、孫女一同逛超市，沒想到搭上電扶梯時沒站穩，連續3個「仰式後翻」讓祖孫倆摔倒在階梯「爬不起來」。經過檢查，奶奶左腳骨折，小孫女頭部也有擦傷；超市老闆在確認過電梯是正常運作後，基於「人道主義」會幫忙負擔祖孫倆的醫藥費。不過卻有網友認為，「孩子這麼大，不會自己走？」認為超商不該賠償。

▲▼杭州20日發生祖孫倆在電扶梯摔倒的意外事故。（圖／梨視頻）

▲霍奶奶一個沒站穩，帶著孫女「倒栽蔥」在電扶梯上連摔3次。（圖／梨視頻，下同）

根據《梨視頻》報導，杭州江乾區仁愛路紅蘋果小區旁超市，在20日上午11點多發生電扶梯意外。今年77歲的霍老太太表示，當時因為買的東西太多，由媳婦先提著上電扶梯，自己則抱著孫女在電梯旁等，「我當時也急著想上去」，可又覺得「媳婦再下來太麻煩了」，因此一把拎起孩子踏上扶梯，卻突然腳下一滑「就摔倒了」，「我一直把孫女摟在懷裡，生怕她受傷」。

▲▼杭州20日發生祖孫倆在電扶梯摔倒的意外事故。（圖／梨視頻）

▲霍老太太20日與孫女、媳婦一起逛超市。

透過畫面可以發現，雖然老人家聲稱「將孫女摟在懷裡護著」，但網友認為，如果沒有「緊抓孫女」，或許就不會「多一個傷者」，「她不摟著她孫女，她孫女也摔不倒」；也有人檢討家長，「這麼大的孩子自己都會走路了，媽媽牽著手，讓孩子扶電梯扶手，應該不難吧？」

▲▼杭州20日發生祖孫倆在電扶梯摔倒的意外事故。（圖／梨視頻）

▲意外發生當下，附近的路人都嚇呆了。

經過送醫檢查後發現，老太太左腿骨折，孫子的額頭則有輕微擦傷。經營超市的塗老闆確認過電梯「沒有問題」後，出於「人道主義」，會負責祖孫倆的醫藥費。但也有網友呼籲，「真希望超市不要賠，這種事一旦多了，就覺得（賠償）理所當然」，「自己上扶梯摔了還要別人的錢」，希望店家立牌警告就好，別負擔醫藥費。

不過，因為「抱著孩子」在電扶梯上發生的意外還不止這起，幾年前在上海青浦區吾悅廣場，也有位奶奶抱著4個月大的男嬰搭電扶梯，才剛走上階梯就「身體傾斜失控」，且男嬰瞬間就從奶奶手中鬆脫，直接從3樓墜落，經送醫搶救後無效身亡。

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關鍵字：杭州,超市,電扶梯,紅蘋果小區,摔倒

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