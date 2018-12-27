靠3點祕技成「連鎖超市霸主」！全聯20年業績創歷史新高

▲全聯以規模經濟回饋消費者，堅持淨利2%、售價比同業便宜20%。（圖／資料照）

記者曾婉婷／台北報導

本土起家的全聯已是全台最大連鎖超市霸主，不僅店數將近1000家，其今年整體營收更可望能逼近1200億歷史新高，而這背後靠的就是3點祕技，分別是「集點、甜點、慶典」，讓全聯即使在大環境不景氣下，仍以快達成今年業績目標。

今年是全聯成立滿20週年，除了一直堅持低價、微利，但品質不打折的策略外，近年更在商品跟行銷上下了不少工夫，期望給消費者高CP值感受，像是最受到婆婆媽媽喜愛的集點活動，今年更加碼推出兩檔，讓消費者加價數千元就能換到上萬元的高單價商品，強化顧客黏著度。

全聯指出，觀察發現來店消費族群中，以家庭主婦為大宗，而她們最在意商品的品質跟實用性，因此自2015年開始推出廚具集點活動，平均一檔約可帶動業績10%以上的成長，且喚醒百萬會員到店消費，並至少帶來30～40億元的業績。

明年除了將持續推出集點活動外，全聯還把甜點當成營收成長重要動能。其中，最近剛上市的Hershey’s巧克力聯名甜點，目前更已成長20%，已超越去年業績。預估今年光甜點就帶來快20億元業績，成長7成。而全聯於明年還將開發更多聯名甜點，繼續坐穩零售通路甜點天后寶座。

另在慶典部分，除一般消費者熟知的中元節、中秋節、聖誕節等節令性主題外，全聯今年更創造出單日限定的雙十家家購物節，不僅推出買一送一優惠，還祭出會員滿千送百回饋，成功吸引150萬名顧客上門，並激發消費者購買高單價商品，像是雞精、奶粉等，並創下8億元的單日歷史新高業績。

全聯表示，其實造節就像是創造一個慶典，不僅能創造話題更能提升買氣，而雙十家家購物節更讓消費者的消費金額拉高，其中消費超過千元的比例成長了3成。預計明年將會持續創造一日慶典活動，同時也會推出更多生活性提案如在家吃早餐，以及泡麵博覽會、咖啡大賞等素材性主題。