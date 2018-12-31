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2018「5大爆紅商品」沒搶過就落伍了！零售通路甜點天后年賣破10億

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▲▼全聯甜點 。（圖／業者提供）

▲全聯即日起至1/4推出第2波Sweet X Hershey’s巧克力冬季限定甜點。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

回首2018年，出現許多突然爆紅和流行的商品，常造成網友嘗鮮排隊風潮，而根據網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》的調查指出，有5樣商品可說是今年討論度爆表，像是全聯的We Sweet平價甜點更是被不少人激推，一年可創造將近13億元業績，堪稱零售通路甜點天后。

根據調查指出，有5樣跟吃有關的商品在今年可說是爆紅，包含黑糖珍珠鮮奶、髒髒包、蜂蜜檸檬、烤雞、全聯We Sweet平價甜點等。其中，由全聯We Sweet帶起的Hershey’s巧克力聯名甜品旋風更是持續發威，於12月中旬再推出17款商品，首週即狂賣3000萬，較去年首週大幅成長248%。

全聯指出，We Sweet今年整體業績上看13億，若加上其他甜點部分的話，預估今年光甜點就帶來快20億元業績，成長7成。而明年還將開發更多聯名甜點，繼續坐穩零售通路甜點天后寶座。目前熱銷前三名分別為，濃情雙重巧克力燒、冰心蛋糕捲經典巧克力交響曲、經典布朗尼可可慕斯杯。

▲▼全聯甜點 。（圖／業者提供）

除了全聯的We Sweet平價甜點受到消費者喜愛，量販店販售的烤雞也是吸引不少關注，除了最多人喜愛的好市多烤雞外，家樂福烤雞也有許多支持者。目前家樂福有販售美式、紅藜蔬菜等烤雞，每個月業績可達800至900萬，等於平均每日可熱銷出4～5萬隻。

至於黑糖珍珠鮮奶更是今年必嚐飲品，除了專門販售的連鎖飲料店常大排長龍外，三大超商也紛紛賣起這個爆紅飲品。根據小7統計指出，於去年12月開始測試販售的黑糖珍珠撞奶，到目前為止約一年已狂銷突破1000萬杯，人氣相當旺，堪稱超商手搖飲霸主。

另外，因無黨籍台北市長候選人吳蕚洋，在台北市長辯論會上大提蜂蜜檸檬水好處，因而讓超商蜂蜜檸檬水熱銷，當時剛好全家便利商店也推出買10送10好康，進一步引發網友搶購潮，限量1111組才開賣3分鐘隨即售罄。而小7當時一周也熱賣20萬瓶。

▲▼ 全家蜂蜜檸檬水 。（圖／資料照）

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關鍵字：超市,全聯,賣場,甜點,Hershey’s,蜂蜜檸檬

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