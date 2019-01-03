習近平喊話台灣青年「大陸追夢」　陸網友轉發九大金句

▲習近平九大金句大陸網友狂推。（圖／翻攝自東森新聞CH51youtube）

大陸中心／綜合報導

中共總書記、大陸國家主席習近平對台發表重要談話中，強調未來對台的政策，是打造兩岸共同市場；經濟合作制度化。像是金門馬祖，能與福建通水、通電、通氣。還不忘對台灣青年喊話，歡迎年輕人到大陸追夢。4327字的原文，也被整理出習近平九大金句，大陸網友紛紛轉發。

習近平在金廈通水時預告接下來兩岸之間合作只要制度化，台灣民眾就會有更大的發展空間，等於是替國台辦的31條惠台措施背書。在2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話中，習近平更向台灣年輕人喊話，「國家的希望，民族的未來在青年，我們熱忱歡迎，台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢」。

習近平為時35分鐘4327字的原文被大陸網友整理出九大金句，「像是祖國必須統一，也必然統一」、「台灣同胞要做堂堂正正的中國人」、「制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」、「台灣民族問題隨民族復興而終結」、「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事」、「統一是歷史大勢是正道」、「中國人不打中國人」、「中國人要幫中國人」、「中國人的事要由中國人來決定」。

大陸官媒《環球時報》也在《告台灣同胞書》40周年紀念重要談話後發表評論，統一台湾早就可以實現了，中國大陸如果下決心軍事解決問題，力量在很早以前就已是充裕的。和平統一是祖国統一事業的更高標準，它從一種善意開始，随着大陸綜合實力的提升逐漸變成为堅實的自信，并且落實為具體政策，時至今日，和平统一其實已經在路上。

和平統一不是中華民族的一次苦行，它本質上是中華民族偉大復興的自然结果，誰也阻擋不了它的瓜熟蒂落。「習五條」描繪的兩岸和平統一路線圖，大概會讓台當局脆弱的心臟感到震动。然而歷史進程中的窗户紙必须捅破。要接受光和亮，台湾的政治不應在歷史的重要關頭像鴕鳥一样，把頭扎進沙子裡。

當台灣主流政壇的所有力量都抛弃「台獨」這塊遮羞布的時候，就是台灣社會撤底跟上歷史潮流的時候。我們相信那一天將加速到來。