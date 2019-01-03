「中國人不打中國人」　習近平：絕不為台獨留任何空間

大陸中心／綜合報導

元月2日時逢中國大陸發表《告台灣同胞書》40周年紀念日，中共中央總書記、國家主席習近平致詞時表示，一中原則是兩岸共同的政治基礎，堅持一中，台灣同胞受益，背棄一中，則兩岸關係緊張動盪。他強調，統一是歷史大勢，「台獨」是歷史逆流，是絕路，「絕不為各種形式的台獨活動留下任何空間」。

習近平指出，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變；台海形勢走向和平穩定、兩岸關係向前發展的時代潮流，任何人也都無法阻擋。回顧歷史，是為了啟迪今天、昭示明天，「祖國必須統一，也必然統一」，這是七十載兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。

▲ 習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年談話。（圖／路透）

他表示，統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。他一如既往尊重台灣同胞，希望廣大台灣同胞不分黨派、不分宗教、不分階層、不分軍民、不分地域，都要認清「台獨」只會給台灣帶來深重禍害，堅決反對「台獨」分裂，共同追求和平統一的光明前景，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

習近平強調，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利，之所以不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，「中國人不打中國人」。

1979年元旦，大陸方面透過《告台灣同胞書》第5次向台灣喊話，主張「統一中國為大勢所趨、人心所向」，應儘快結束分裂局面，內容提出結束兩岸軍事對峙、開放兩岸三通等交流方針，被視為是大陸對台政策最早的轉變。

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／記者蔡浩祥攝）