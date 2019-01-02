狂虐4歲邱小妹「骨穿膝蓋」痛死！他求和解：裡面賺的錢全賠你們

社會中心／綜合報導

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新北市男子莊嘉億將同居人的4歲的女兒邱小妹用鐵棒痛打，導致右腿骨外露、刺出膝蓋，疼痛而死，其母幫忙隱瞞更被判無期徒刑。案經上訴，莊男2日高院開庭時表示，他有意和邱小妹的家屬和解，雖然他沒有任何財產，但願意將在看守所工廠賺得錢全數給對方。

據《聯合報》報導，莊嘉億的辯護律師林俊宏聲請，讓莊接受心理鑑定，然法官指出，聯繫、電洽後相關人員均無法配合。對此，林俊宏認為有鑑定必要，同意法官另找鑑定人，讓檢察官非常不滿。

檢方認為，莊男在虐殺邱小妹時，身心及精神狀態都非常正常，沒有必要進行心理鑑定，這樣的做法只是在拖延訴訟時間。

▲4歲邱小妹遭虐痛到死亡。（圖／東森新聞）



此外，莊嘉億表示，他名下沒有任何財產，且家人都沒來探視，因此他無法與對方商量該如何賠償，但之後他在看守所工廠賺得錢，願全數交給邱小妹家屬，以此作為和解的賠償。

對此，法官表示，30日再開庭前，會通知莊母、被害人家屬到場；並向莊嘉億說，若對方真有誠意和解，至少要道歉和拿出賠償的誠意，不然只會變成單方面的陳述。

本案發生於去年11月，邱姓女童的母親去年10月因毒品案入獄，將女兒託付給莊姓同居人照顧。邱小妹雖然聽話，平時叫25歲莊嘉億「爸爸」，叫53歲莊母莊劉禎梅「阿嬤」， 但因未受妥善照顧滿嘴蛀牙、無法咀嚼，竟被當作不愛吃飯，多次遭莊男以鐵棍打罵管教。

▲王薇君和修復師、禮儀師等人為邱小妹奔走，力圖恢復她生前可愛的模樣。（圖／翻攝自臉書／王薇君）



每日的打罵，導致女童右腿傷重，死前一周已無法正常行走，平時皆須人攙扶。但莊男發現後，不僅放任女童時睡時醒、昏迷數日，見到她腿傷破洞流膿還視若無睹，甚至大罵：「裝死」、「不乖」。女童日漸消瘦、精神極差，虛弱到要莊母抱著才能吃飯，而且吃得非常少。同住一屋簷下的10歲姪子雖然年幼不懂事，但也發現女童連睜眼力氣都沒有，而且連粥都吃不下，僅僅是含著粥。

去年11月22日，女童昏迷抽搐、剩最後一口氣，莊姓母子眼見紙包不住火，才搭車將女童「丟包」在三峽恩主公醫院，隨後自行離去。之後醫護回過神來查看狀況，立刻被眼前慘況所震驚，因為女童不僅全身是傷、多處潰爛，右大腿被打斷，連斷掉的大腿骨都從膝蓋潰爛的傷口處岔出，最終因敗血性休克身亡；協助處理後事的禮儀師劉君玲說，這是她入行20多年來見過最殘忍的受虐慘狀。

▲▼警方上門時，莊男母親打算燒炭，但莊男還在看電視。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）



事後，檢警上門逮人時，莊嘉億還在客廳看電視，而莊母則在房間裡準備燒炭自殺。新北地院審理時，莊男指母親燒炭是畏罪自殺，莊母則指一切都是兒子指示，燒炭是不捨兒子入獄一去不回；2人相互攀咬推託責任。但法官認定2人是殺人共同正犯，因此今年7月依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處莊男死刑、莊母無期徒刑，2人褫奪公權終身。

女童阿公、阿嬤悲痛地表示，童死前不僅遭掌摑，還被凌虐到體無完膚，是「活活痛到死掉」，這樣的對待連一般大人都無法忍受，更何況是一個小孩子？所以他支持一審判決結果。