　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

狂虐4歲邱小妹「骨穿膝蓋」痛死！他求和解：裡面賺的錢全賠你們

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／綜合報導

新北市男子莊嘉億將同居人的4歲的女兒邱小妹用鐵棒痛打，導致右腿骨外露、刺出膝蓋，疼痛而死，其母幫忙隱瞞更被判無期徒刑。案經上訴，莊男2日高院開庭時表示，他有意和邱小妹的家屬和解，雖然他沒有任何財產，但願意將在看守所工廠賺得錢全數給對方。

據《聯合報》報導，莊嘉億的辯護律師林俊宏聲請，讓莊接受心理鑑定，然法官指出，聯繫、電洽後相關人員均無法配合。對此，林俊宏認為有鑑定必要，同意法官另找鑑定人，讓檢察官非常不滿。

檢方認為，莊男在虐殺邱小妹時，身心及精神狀態都非常正常，沒有必要進行心理鑑定，這樣的做法只是在拖延訴訟時間。

▲▼4歲邱小妹「痛死」骨穿膝蓋！他求別判死刑　竟要生母：等我出獄。（圖／東森新聞）

▲4歲邱小妹遭虐痛到死亡。（圖／東森新聞）

此外，莊嘉億表示，他名下沒有任何財產，且家人都沒來探視，因此他無法與對方商量該如何賠償，但之後他在看守所工廠賺得錢，願全數交給邱小妹家屬，以此作為和解的賠償。

對此，法官表示，30日再開庭前，會通知莊母、被害人家屬到場；並向莊嘉億說，若對方真有誠意和解，至少要道歉和拿出賠償的誠意，不然只會變成單方面的陳述。

本案發生於去年11月，邱姓女童的母親去年10月因毒品案入獄，將女兒託付給莊姓同居人照顧。邱小妹雖然聽話，平時叫25歲莊嘉億「爸爸」，叫53歲莊母莊劉禎梅「阿嬤」， 但因未受妥善照顧滿嘴蛀牙、無法咀嚼，竟被當作不愛吃飯，多次遭莊男以鐵棍打罵管教。

▲▼王薇君和修復師、禮儀師等人為小妹妹大力奔走，回復生前可愛的模樣。（圖／翻攝自兒童權益促進協會理事長王薇君臉書）

▲王薇君和修復師、禮儀師等人為邱小妹奔走，力圖恢復她生前可愛的模樣。（圖／翻攝自臉書／王薇君）

每日的打罵，導致女童右腿傷重，死前一周已無法正常行走，平時皆須人攙扶。但莊男發現後，不僅放任女童時睡時醒、昏迷數日，見到她腿傷破洞流膿還視若無睹，甚至大罵：「裝死」、「不乖」。女童日漸消瘦、精神極差，虛弱到要莊母抱著才能吃飯，而且吃得非常少。同住一屋簷下的10歲姪子雖然年幼不懂事，但也發現女童連睜眼力氣都沒有，而且連粥都吃不下，僅僅是含著粥。

去年11月22日，女童昏迷抽搐、剩最後一口氣，莊姓母子眼見紙包不住火，才搭車將女童「丟包」在三峽恩主公醫院，隨後自行離去。之後醫護回過神來查看狀況，立刻被眼前慘況所震驚，因為女童不僅全身是傷、多處潰爛，右大腿被打斷，連斷掉的大腿骨都從膝蓋潰爛的傷口處岔出，最終因敗血性休克身亡；協助處理後事的禮儀師劉君玲說，這是她入行20多年來見過最殘忍的受虐慘狀。

▲來不及長大！女童遭母男友虐死，腿爛「白骨外露」丟醫院逃（圖／記者柳名耕翻攝）

▲▼警方上門時，莊男母親打算燒炭，但莊男還在看電視。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

▲來不及長大！女童遭母男友虐死，腿爛「白骨外露」丟醫院逃（圖／記者柳名耕翻攝）

事後，檢警上門逮人時，莊嘉億還在客廳看電視，而莊母則在房間裡準備燒炭自殺。新北地院審理時，莊男指母親燒炭是畏罪自殺，莊母則指一切都是兒子指示，燒炭是不捨兒子入獄一去不回；2人相互攀咬推託責任。但法官認定2人是殺人共同正犯，因此今年7月依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處莊男死刑、莊母無期徒刑，2人褫奪公權終身。

女童阿公、阿嬤悲痛地表示，童死前不僅遭掌摑，還被凌虐到體無完膚，是「活活痛到死掉」，這樣的對待連一般大人都無法忍受，更何況是一個小孩子？所以他支持一審判決結果。

ET快訊
分手前收到牛仔衣...4年後她驚見口袋藏「秘密紙條」淚崩
12星座「真愛曝光！」　天秤今年要吃回頭草了
2月大被父潑酸「臉融化」只因是女孩　她復仇：活得比誰都幸福

關鍵字：邱小妹,斷骨女童,虐童,虐死,死刑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鴻海副總找看風水…卻偷吃部屬妻！女向閨蜜坦承：試一下真的很開心

狂虐4歲邱小妹「骨穿膝蓋」痛死！他求和解：裡面賺得錢全賠你們

新婚就偷吃鴻海副總！老公揭綠光崩潰　她跟閨蜜抱怨：好想殺死他

鴻海副總偷人妻！新婚妻偷情心得嬌嗔…露骨對話曝光　部屬看完崩潰

快訊／林口5車連環撞　冷凍車駕駛疑「飛越安全島」撞WISH受困

薑是老的辣！兒子被仙人跳詐3百多萬　父親火大讓對方坐牢並噴446萬

影／他在我面前斷氣！男大生遭「前將軍會會長」猛開2槍亡　友還原真相

越南落跑團還有120人在逃　發放越語聯絡小卡籲投案

侯硐「驅魔情侶」邪姿雙屍！全村同時吹狗螺　鄰：女友穿著詭異像戲偶

快訊／男女離奇自殺！屏東偏鄉驚傳2死懸案　居民嚇：從沒看過他們

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

鴻海副總找看風水…卻偷吃部屬妻！女向閨蜜坦承：試一下真的很開心

狂虐4歲邱小妹「骨穿膝蓋」痛死！他求和解：裡面賺得錢全賠你們

新婚就偷吃鴻海副總！老公揭綠光崩潰　她跟閨蜜抱怨：好想殺死他

鴻海副總偷人妻！新婚妻偷情心得嬌嗔…露骨對話曝光　部屬看完崩潰

快訊／林口5車連環撞　冷凍車駕駛疑「飛越安全島」撞WISH受困

薑是老的辣！兒子被仙人跳詐3百多萬　父親火大讓對方坐牢並噴446萬

影／他在我面前斷氣！男大生遭「前將軍會會長」猛開2槍亡　友還原真相

越南落跑團還有120人在逃　發放越語聯絡小卡籲投案

侯硐「驅魔情侶」邪姿雙屍！全村同時吹狗螺　鄰：女友穿著詭異像戲偶

快訊／男女離奇自殺！屏東偏鄉驚傳2死懸案　居民嚇：從沒看過他們

中職／不只黃浩然　富邦悍將再找日職投捕教練

近期9出賽8進球送3助攻　亞洲一哥孫興慜平均124分鐘就進球

習近平5點原則籲「中國人不打中國人」　蔡英文回4個必須、2不接受

100小時刺滿全身！　小賈斯汀再升級「愛妻紋身」刺到臉上

飛飛翔翔快4歲了！黑人親筆畫「超Q生日禮物」　小亨堡目睹服了：好厲害

中學五人制／竹縣三校因比賽認識　相互打氣盼能多交流提升

副總偷人妻！鴻海調查全案沒以私犯公　聲明：盼三方應儘快解決

富二代脫離家族創業　成功翻轉上海晉升百億富豪

成功轉型下游太陽能模組市場　元晶12月營收創半年新高

旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品

睡著妹老公曝光！從網路認識　超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

社會熱門新聞

男大生遭開2槍亡　友出面還原真..

偷吃鴻海副總被曝光！她：好想殺..

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺..

侯硐驅魔雙屍！女友穿著詭異像戲..

即／林口冷凍車「飛越安全島」5..

即／男女離奇自殺懸案　偏鄉民嚇..

鴻海副總偷吃部屬妻！女認：很開..

兒子被仙人跳詐財　其父親一招讓..

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開..

八大兩年存5百萬　她陰道永遠發..

鴻海副總偷人妻！人妻偷情心得嬌..

埔里狂人「1年檢舉5200」件..

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔..

更多熱門

相關新聞

4歲童尿褲子遭母逼罰站　廁所死亡

南韓日前驚傳一起離譜的案件，一名年僅4歲的小女孩半夜不小心尿床，將媽媽叫醒後，媽媽一氣之下竟將她關在沒有暖氣的廁所裡罰站。由於南韓連日受到寒流籠罩，清晨氣溫甚至可能低於零下10度，女童站了4小時後不堪體罰，倒地昏迷後死亡。

德IS成員讓女童渴死遭戰爭罪起訴

深圳虐童案　她偷錄影揭發挨罰

針扎教育！虐童教師判關一年半

22歲男看片起色心 性侵殺害74歲婦

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

友達要滿了！12星座「真愛曝光了」

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

男大生遭開2槍亡　友出面還原真相

偷吃鴻海副總被曝光！她：好想殺死老公

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥急掉頭

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻

世界第3毒現蹤七星潭　被螫恐致命

信用卡10年最慘　神人公開4組合

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

Angelababy剪狗啃瀏海！

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

沈月「無P圖真面目流出」！全身打回原形…網一看傻了

更多

最夯影音

更多

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面