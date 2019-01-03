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鴻海副總找看風水…卻偷吃部屬妻！女向閨蜜坦承：試一下真的很開心

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圖文／鏡週刊

遭指控與王姓員工妻子外遇的鴻海集團富士康曾姓副總（Kenny），在鴻海龍華園區管理上萬人，知情人士指出，曾姓副總去年因母親生病，找會看風水及算命的王妻看風水改運勢，不料卻因此發生婚外情，王妻也向閨蜜坦承：「試一下大家真的很開心。」

本刊調查，鴻海集團王姓經理，為了解妻子為何對他冷淡，在家中放錄音筆，除了妻子與曾姓副總的親密對話外，另有2段錄音是去年11月間王妻與台灣的閨蜜對話。

鴻海集團旗下富士康位於中國的龍華園區約有30萬名員工，近來傳出高階主管介入員工家庭。（東方IC）
 
知情人士指出，王妻還在電話中對閨蜜坦承外遇，說：「那時候Kenny開始有點關心我，但真的沒有在一起，就是幫他看過風水，2人聊到彼此各自婚姻的問題，傾訴一下…後來真的發生，真的在一起，就是去年夏天，老公回美國，我去台灣2天就開始，就想試一下啦！就大家真的很開心。」

王妻還在電話中對閨蜜提到，曾姓富總（Kenny）已經辦好離婚，「消息是很守得住的，Kenny不會跟別人講，因為Kenny在富士康這個位置，去講這些也不是很好。」

王妻在電話中還說：「大概只有我知道Kenny離婚了，因為是我的律師朋友辦的，我還跟Kenny說不要告訴任何人。」「但Kenny有跟同事Michael Lin講離婚的事。」

鴻海集團旗下富士康王姓經理在妻子包包中發現保險套，認定她偷吃。（讀者提供）

閨蜜聽了說：「Michael Lin有時候也很八卦。」王妻接著說：「喔…也就說他也可能會講，啊哈哈哈。」閨蜜則說：「Michael Lin跟一些高幹開會，可能就聊了起來了，富士康生活很無聊，會去講這個八卦。」這些錄音讓王男認定，妻子就是與上司曾姓副總外遇。　

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