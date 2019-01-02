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社會 社會焦點 保障人權

新婚就偷吃鴻海副總！老公揭綠光崩潰　她跟閨蜜抱怨：好想殺死他

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▲▼富士康科技園一角。（圖／紅星新聞）

▲大陸富士康科技園區。（圖／紅星新聞）

社會中心／綜合報導

鴻海集團大陸富士康王姓經理向週刊踢爆，公司內的曾姓高階副總偷吃他新婚1年的妻子，兩人甚至互傳曖昧訊息、調情電話，讓他當場崩潰。事後，王妻跟閨蜜大吐苦水，但內容不是懺悔，而是想要殺了自己的老公。

據《鏡週刊》報導，曾姓副總（Kenny）是鴻海集團CNSBG通訊網路產品事業群高階資深副總（VP），也是香港人在鴻海集團位階最高的主管之一，年薪至少新台幣千萬元，已經在鴻海集團任職逾10年。

王男表示，他本不知道妻子外遇，直到對方去年7月變得異常冷淡，他才開始起疑，除了家中放置的錄音筆抓到曖昧對話之外，還在妻子的包包中發現保險套，讓他非常崩潰。

據《三立新聞》報導，王妻外遇被發現後，以風水等為由想提出離婚，更聲稱兩人「犯太歲、命相沖」，不離婚都會倒楣；卻轉頭跟閨蜜抱怨，看到丈夫抓姦成功得意的笑榮，「那一刻你知不知道我好想殺死他，我的感覺是真的好想殺死他」。

▲講電話,聊天,說話,講話,喝咖啡。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲王妻向閨蜜抱怨，想阿死丈夫。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

此外，王妻也說，丈夫得知姦情後持續在富士康工作，感覺對方想要再次「搞事」，更想先發制人，想辦法弄對方，「我是不是應該在他弄我之前，就要先做點事比較好？」

事情鬧大後，鴻海也發出聲明表示，由於此事牽涉集團同仁的感情糾紛，在去年接到舉報後就已約談當事人並釐清，除了確保沒有因私事濫用公務的情況外，因涉及員工的感情私領域，也無權介入，但希望三方可以盡快解決糾紛。

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關鍵字：鴻海,富士康,桃色緋聞

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