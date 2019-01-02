鴻海副總「高規格偷情」揭密！年薪千萬約砲下屬新婚妻　開房不手軟

▲鴻海副總偷人妻。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

鴻海集團位於中國深圳的龍華園區，擁有30萬名員工，是鴻海董事長郭台銘創建的最大工廠，如今卻傳出高階主管桃色醜聞。本刊接獲爆料，鴻海集團旗下富士康曾姓高階副總遭控偷吃王姓部屬新婚1年多的妻子，常和曾姓副總聚餐的王姓部屬全被蒙在鼓裡，直到妻子在家裡打電話給曾姓副總，遭老公放錄音筆錄下，這起性醜聞才東窗事發。

知情人士指出，鴻海集團收到的投訴電子郵件中，仔細寫明了曾姓副總與王妻的交往經過，並指去年11月間，曾姓副總因母親過世請喪假時，還談及要與王妻相約五星級的深圳龍華希爾頓逸林酒店。

知情人士指出，鴻海集團曾姓副總母喪請假期間，約王妻開房間，時間就在去年11月間，王男錄到妻子在家中與曾姓副總講電話，討論訂深圳龍華希爾頓逸林酒店，當時王男出門，妻子在電話中對曾姓副總說：「他（丈夫）出去了。」「要去酒店。」「1,200多（人民幣）貴死人了。」「看能不能拿到房。」「要愛愛嗎？」並互相對著電話親嘴。

▲鴻海集團旗下富士康曾姓副總（Kenny）是香港人在集團內的最高主管，與員工相處融洽。

本刊調查，被指控與人妻外遇的Kenny是鴻海集團CNSBG通訊網路產品事業群高階資深副總（VP），是香港人在鴻海集團位階最高的主管之一，年薪至少新台幣千萬元，已經在鴻海集團任職逾10年，在中國深圳的龍華園區負責管理旗下上萬名員工，這裡是鴻海集團代工iPhone的生產線之一，從事多模智慧型手機以及路由器、無線網路設備、VoIP電話、ADSL、Cable Modem、WLAN等網路通訊產品研發及製造。

知情人士透露，曾姓高階副總偷吃屬下經理的妻子，應已有一段時間，屬下王姓經理還常帶著妻子與副總聚餐、唱KTV，沒想到妻子早已和上級主管曾姓副總暗通款曲。

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