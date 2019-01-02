影／公車逼車糾紛影片曝光　目擊民眾：台灣沒王法了是嗎？

記者陳以昇／新北報導

日前新北市蘆洲區一名女騎士載兒子買羊肉爐，期間與公車司機因行車糾紛引發肢體衝突，司機指控女騎士兒子先動手打人，辱罵三字經，雙方互告傷害、公然污辱，事後目擊民眾將事發經過用手機拍下貼上網路，指稱「現場最少有30個人看到司機與司機友人（黑衣藍短褲）圍毆機車騎士」，警方事後仍依法受理。



▲林姓女騎士的陳姓兒子（白衣者）與司機、孫姓乘客發生拉扯衝突，目擊民眾將影片po網「台灣沒王法了嗎？」 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

29日晚間9時許，林姓婦人（42歲）騎機車載著陳姓兒子（22歲）要去火鍋店買羊肉爐，在行經新北市蘆洲區三民路時，一部由蘇姓司機（40歲）駕駛的大都會14號公車，為了閃避前方路口待轉車輛，違規跨越雙白線往右側繞行時，林婦遭到驚嚇機車緊急往右偏移，差點撞上公車。

接著公車過了十字路口，直接切過車道要靠站停車，公車停等區上還有違停汽車，蘇姓司機完全無視右後方，林婦騎著機車已被擠到無路可走，只好從公車尾往左繞行；林婦越想越氣，認為蘇姓司機根本針對她2度逼車，於是直接騎到司機旁嗆聲「開公車最大嗎」隨即離開。

林婦載著兒子離開後，直接到前方不遠處的火鍋店買羊肉爐，蘇姓司機被嗆後超級不爽，開著公車衝到火鍋店停下，大罵林婦「妳剛剛在嗆什麼」，陳姓兒子見媽媽被嗆，衝進公車內理論，此時與司機熟識的孫姓乘客（18歲）與兒子發生拉扯，蘇姓司機也加入戰局，3人互相拉扯，期間目擊民眾打電話報警，警方出動快打部隊到場，將互毆的3人及林婦帶回偵訊。

事後，經過媒體報導後，當天在羊肉爐用餐的楊姓民眾覺得司機行徑過分，於是將手機拍攝衝突過程影片貼到網路上，「聽說公車司機打人喊救人反告機車母子倆傷害、公然侮辱，真的當台灣沒王法了是嗎？」；「現場最少有30個人看到司機與司機友人（黑衣藍短褲），圍毆機車騎士至流鼻血、眼睛也打到流血紅腫，麻煩善心人士幫助這對母子們」，希望透過影片還原真相。

