台中瘋跨年／台中雙主場晚上登場　快捷交通配套措施看這裡

▲台中麗寶樂園「天空之夢」推絢爛燈光秀取代煙火秀。（圖／麗寶樂園提供）

記者陳玉／台中報導

2019台中市跨年晚會雙主場，分別在后里麗寶樂園「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」、台中圓滿劇場及文心森林公園舉辦「搖滾台中 2019台中跨年音樂祭」。台中市新聞局表示，后里周邊道路將實施交管，並安排4條接駁車路線、140輛遊覽車接駁；台中行經台灣大道300、303、304、305路公車配合延後收班，其中300路公車最晚班次為凌晨1點半發車，另還有深夜時段行駛的326路公車。

▲2019台中市跨年晚會雙主場，分別在麗寶樂園、台中圓滿劇場及文心森林公園。（圖／台中市政府提供，下同）



新聞局表示，后里麗寶樂園周邊交管分為2階段，第1階段於12月31日當天，上午8時開始至隔日凌晨3點，包含月湖路（后科路-安眉路段）全段、月眉東路三段（月眉北路至安眉路段）全段、月眉東路二段（月眉東路一段口至月眉北路）雙向外側一線道路禁止停車；第2階段，上述路段從下午4時開始封街管制至凌晨3時，一般車輛禁止通行。

▲后里現場交通管制及接駁車資訊。

后里4個接駁車地點，分別在后里火車站、花博神岡停車場、花博外埔停車場、秋紅谷公園（朝富路、市政北七路口）；12月31日下午4點起，民眾可搭乘接駁車前往現場；后里跨年晚會將於凌晨1時結束，接駁車最晚一班車為凌晨2時，發車班距為10至15分鐘，並行駛專用道。

自行開車民眾，可從國道1號停至花博外埔停車場或從國道4號停至花博神岡停車場，再轉乘接駁車，另從國道1號下交流道後前往麗寶的民眾，車可停放在麗寶樂園第一停車場，若車位停滿，將會引導往后科路停放，再搭車接駁車前往現場。

▲台中麗寶樂園跨年會場接駁車一覽表。

新聞局表示，市府已協調公車加開班次，「麗寶樂園」155路、215路、811路公車會依現場搭乘人潮加發車班次；「文心森林公園」5路、53路、800路公車，及行經台灣大道300路、303路、304路、305路公車配合延後收班，其中，300路公車最晚班次為1時30分發車，及深夜時段行駛的326路公車。

▲台中市區公車延後收班資訊一覽表。



台鐵也配合加開班次，31日跨次日（108年1月1日）加開后里往斗六區間快車1列次（台中站約凌晨1：20開）及彰化往新竹區間快車1列次（台中站約凌晨1：28開）；另市府也提供復康巴士接駁，場內也有身障專區可欣賞節目。

民眾可至「2019台中市跨年晚會」官網（https://www.2019taichunghappynewyear.com/ )查詢；跨年接駁車及公車延後收班資訊，可至公車到站時間網站查詢（http://citybus.taichung.gov.tw/ibus/index.html）。