影／離譜！司機被嗆秒抓狂「公車當賽車」　市區飆速狂追上4人開打

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名女機車騎士載著兒子要去火鍋店買羊肉爐，在行經三民路時，懷疑遭一部大都會14號公車逼車2次，追上前嗆聲「開公車最大嗎」隨即離開，公車司機不滿追到火鍋店與女騎士兒子發生扭打，一名公車乘客也加入戰局，警方獲報到場將4人帶回偵訊，事後互告傷害，司機另告女騎士公然污辱。

▲大都會蘇姓司機為了閃避左轉車輛，向右繞行，引發林姓機車女騎士不滿。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼大都會蘇姓司機為了靠站，直接切到公車停等區，林姓婦人被公車及違規汽車擠到沒路可行，氣得上前嗆司機。（圖／記者陳以昇翻攝）

29日晚間9時許，林姓婦人（42歲）騎機車載著陳姓兒子（22歲）要去火鍋店買羊肉爐，在行經新北市蘆洲區三民路時，一部由蘇姓司機（40歲）駕駛的大都會14號公車，為了閃避前方路口待轉車輛，違規跨越雙白線往右側繞行時，林婦遭到驚嚇機車緊急往右偏移，差點撞上公車。

接著公車過了十字路口，直接切過車道要靠站停車，公車停等區上還有違停汽車，蘇姓司機完全無視右後方，林婦騎著機車已被擠到無路可走，只好從公車尾往左繞行；林婦越想越氣，認為蘇姓司機根本針對她2度逼車，於是直接騎到司機旁嗆聲「開公車最大嗎」隨即離開。

林婦載著兒子離開後，直接到前方不遠處的火鍋店買羊肉爐，蘇姓司機被嗆後超級不爽，開著公車衝到火鍋店停下，質問林婦「妳剛剛在嗆什麼」，陳姓兒子見媽媽被嗆，衝上前與蘇姓司機發生肢體衝突，此時一名與司機熟識的孫姓乘客（18歲）也加入混戰，3人扭打成一團。

期間有民眾打電話報警，警方出動快打部隊到場，將互毆的3人及林婦帶回偵訊，訊後3人互告傷害，另外蘇姓司機也對林婦提告公然污辱。

▼大都會蘇姓司機不爽被林姓婦人嗆聲，向前理論，司機、乘客與林婦兒子3人互毆，警方到場將4人帶回偵訊。（圖／記者陳以昇攝）